許樹昌：流感爆發「未到頂」　新冠已有「混合免疫」感染仍可上班

本港上月起進入流感季節。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時流感各項指標及污水監測均顯示疫情處於高位，暫時「未到頂」。他又指，現時流感的主流病毒株為甲型H3N2，但H1N1的佔比正逐步升至近四成，由於本港社區已有一段時間未有大爆發H1N1，社區免疫力較弱，若未來轉由H1N1主導，不排除會延長爆發期。



至於新冠，目前主流病毒株為Omicron的分支NB.1.8.1，他預計夏季爆發可能維持約三個月。但他指，隨着市民多次感染及接種疫苗建立「混合免疫」，新冠的入院率及死亡率已持續下降，病情普遍輕微，康復期明顯加快，認為日後新冠的病假日數可以縮短，市民康復期間即使快測仍呈陽性，亦可如常上班。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／梁鵬威攝）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在無綫節目《講清講楚》表示，今年整體流感人數沒有特別上升，今季首4個星期，有134間學校和院舍爆發流感，共有126宗嚴重個案，其中3宗為兒童；死亡率為1.6%。他提及2024年至25年冬季流感死亡率為4.5%，2017至2018年同期為2.5%。

社區對H1N1免疫弱

他又指，一般而言流感會於4至6星期內達至高峰，6至8星期降至底線，但有時會有偏差。他提到，現時主流病毒屬H3N2的分支，但H1N1的佔比正逐步升至近四成，由於本港社區已有一段時間未有大爆發H1N1，免疫力較弱，若未來轉由H1N1主導，流感季節可能會延長。

許樹昌又表示，相對而言，H3N2對長者具較強攻擊力，「但如果你在社區很久沒接觸H1N1，什麼年齡都可以嚴重」。

新冠病毒疫苗LP.8.1有效期將屆滿。（資料圖片）

料新冠夏季爆發或維持約三個月

新冠病毒方面，許樹昌說，今季首4個星期共錄得45宗長者嚴重個案，當中八成超過65歲、九成有長期病患，6個月內均沒有接種過疫苗補充劑。許樹昌提到，目前主流病毒株為Omicron的分支NB.1.8.1，預計夏季爆發可能維持約三個月。

倡康復中市民可如常上班

惟許樹昌指，隨着市民多次感染及接種疫苗建立「混合免疫」，新冠的入院率及死亡率已持續下降，病情普遍輕微。他認為醫生日後處方「醫生紙」時，無須再如以往般批出長達7日的病假；文職人員若感染後已退燒、咳嗽輕微，戴上口罩上班亦無大問題。

新冠病毒疫苗LP.8.1有效期將屆滿，兒童7月10日到期，成人9月5日到期。許樹昌說，新一批疫苗將於今年第四季來港，中間有一段「空窗期」，呼籲期間市民到人多擠迫地點時，要戴好口罩並注意手部清潔和個人衛生。