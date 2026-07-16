新冠病毒｜衞生署：近4周45宗成人嚴重個案7人死　活躍度一年新高

衞生署衞生防護中心今日（16日）指出，新冠病毒和季節性流感的活躍程度在上周進一步上升，新冠病毒活躍程度更創一年新高，顯示新冠已進入新一輪活躍周期，而鄰近地區亦有類似情況，在過去四個星期，中心共錄得45宗涉及成年人的新冠嚴重個案，包括七宗死亡個案；6月份則有兩宗兒童嚴重個案，均未接種新冠疫苗。



中心預料新冠病毒和流感的活躍程度在未來數周均會維持在高水平，呼籲市民不論留港或外遊，應保持嚴格的個人及環境衞生，長期病患或免疫力低的高危人士，乘搭公共交通工具或到人多擠迫的地方，應佩戴外科口罩。



衞生署衞生防護中心表示，新冠病毒和季節性流感的活躍程度在上周進一步上升，預料未來數周均會維持在高水平。（資料圖片）

新冠病毒檢測陽性比率升至上周9.79%

衞生防護中心指，監測數據顯示，本地新冠整體活躍程度自六月起呈上升趨勢。呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性比率，由五月底前少於1%上升至上周的9.79%。急症室、家庭醫學門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約500,000拷貝，較五月底前每公升少於100 000拷貝顯著上升。

重症及死亡個案方面，在過去四個星期，中心共錄得45宗涉及成年人的新冠嚴重個案，包括七宗死亡個案，流行病學調查顯示當中80%屬65歲以上的人士，這些較年長的個案中超過九成有長期病患，所有個案在過去六個月內均沒有接種新冠疫苗加強劑。兒童方面，中心在六月錄得兩宗嚴重個案，均未接種新冠疫苗。

新冠病毒已進入新一輪活躍周期

中心總監徐樂堅醫生指，新冠病毒已進入新一輪活躍周期，鄰近地區的新冠活躍程度近月亦錄得上升，包括內地、澳門特別行政區、日本、韓國及新加坡。參考以往的數據，中心預料新冠活躍程度會在未來一兩個月維持在較高水平。

至於流感，中心指，香港於六月底已進入流感季節，最新監測數據顯示，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為8.75%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.55，兩個指標在上周均有所上升。主要流感病毒檢測為甲型（H3）流感（佔53%），其次為甲型（H1）流感（佔33%）和乙型流感（佔14%）。

中心又指，政府正積極進行本年度季節性流感疫苗接種計劃的籌備工作，包括疫苗採購和宣傳等。詳細安排包括合資格群組、接種疫苗地點等，將適時公布。