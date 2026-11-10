網傳「飛將軍」現昂坪360游繩拯救　實為跨部門演習模擬纜車故障

海洋公園觀光設施「海洋摩天塔」昨午（9日）故障停機，有41名遊客一度被困，其中一女子不適，需由消防「飛將軍」游繩從72米高的觀光塔救下。今日（10日）網上社交平台流傳數張圖片，可見「飛將軍」再次出動，於東涌昂坪360纜車游繩，有網民擔心繼昨日海洋公園事故後，昂坪360亦發生意外，「昨天海洋公園，今日唔通360？」



不過，根據民安隊的Facebook帖文及昂坪360官網資料顯示，今日其實為昂坪360的定期維修保養日。消防處、民安隊與纜車公司今日聯合舉行年度演習，模擬纜車突發故障並有乘客不適，以操練緊急救援行動，證實網民的擔心為一場虛驚。



今日（10日）消防處、民安隊與纜車公司在昂坪360纜車聯合舉行年度演習，模擬纜車突發故障並有乘客不適，以操練緊急救援行動。（fb／Civil Aid Service 民眾安全服務隊）

民眾安全服務隊稱，纜車救援是山嶺搜救中隊的其中一項重點救援工作。平日除了在模擬車廂練習外，他們也會趁着深夜纜車停止服務後，在真實的纜車車廂內進行訓練，讓隊員更熟悉高空拯救的實際環境。

今日，民安隊聯同消防處及昂坪360纜車公司進行年度演習，模擬纜車故障停駛且有乘客不適，救援人員隨即展開緊急拯救。民安隊續指，持續的訓練與恆常的演習，不但能提升部隊的拯救能力與救援效率，亦加強了與其他救援部隊的協作。

昂坪360纜車公司表示，今日進行已編定的維修保養工程，纜車服務在該段期間將暫停開放。於保養工程期間，昂坪市集及室內景點，包括纜車探知館將如常開放。

網上社交平台流傳數張圖片，可見「飛將軍」再次出動，於東涌昂坪360纜車游繩，有網民擔心繼昨日海洋公園事故後，昂坪360亦發生意外。不過其實為昂坪360的定期維修保養日。其間，消防處、民安隊與纜車公司聯合舉行了年度演習，證實為一場虛驚。(threads@zero.cheng）