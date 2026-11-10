海洋公園摩天塔故障｜機電：非首次　要求交報告全面檢查重複測試

海洋公園觀光設施「海洋摩天塔」昨午（9日）故障停機，41名遊客一度被困，當中一名女子不適，需由消防「飛將軍」游繩，從接近72米高的觀光塔救下。



機電工程署今日（10日）回覆《香港01》查詢指，由於該設施過往亦曾發生停機事故，已要求海洋公園為它作全面檢查，包括檢視維修保養的項目，並提交事故報告以防止同類事件再次發生。涉事機動設施須經主管人員重複測試以確保安全，並在機電署人員核實後，才能恢復運作。



海洋公園「海洋摩天塔」昨日（9日）懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，多人一度被困，其中一名女子由消防「飛將軍」游繩救下。（消防處fb）

機電署指出，署方於11月9日下午約2時45分接獲海洋公園通報，指「海洋摩天塔」發生停機事故後，隨即派員到海洋公園調查。據了解，該機動設施運作期間出現訊號故障，其安全系統發揮作用停止運作。

事發時，有41名乘客在涉事機動設施上，園方職員隨即檢視相關系統，確認安全後，安排當中40名乘客經塔內通道安全返回地面；另外一名乘客因感到不適，需由消防處協助下安全帶回地面。所有乘客於下午約4時41分安全離開，事故中沒有乘客受傷。機電署會繼續密切監察「海洋摩天塔」的運作。

海洋公園「海洋摩天塔」昨日（9日）懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，多人一度被困。（羅日昇攝）

有網民昨午近2時半上載影片至社交平台Threads，稱自己「啱啱上唔到呢轉『海洋展望塔』，就喺上面壞咗機」；其後又在留言更新情況，指至下午約3時11分，海洋摩天塔已停在近塔頂位置「50分鐘之後仍然冇郁過」。從他上載的影片可見，海洋摩天塔的觀光塔停在接近塔頂位置，沒有旋轉或移動。多名遊客在塔底抬頭望向上方。

海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，多人一度被困。（羅日昇攝）

消防處則在昨日傍晚6時於Facebook發帖表示，處方在今午3時30分接報，指海洋公園的海洋摩天塔故障，有市民受困。消防人員迅速到場，40名被困者獲海洋公園職員陪同，沿後備樓梯撤離。另外，一名女子感到不適，由消防處高空拯救專隊人員使用高空拯救工具帶回地面。救援行動已完成。

海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，消防「飛將軍」游繩救出被困者。（Threads @ksaryn）

海洋公園昨日回覆《香港01》查詢證實，昨午2時21分「海洋摩天塔」在運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作，其間載有41名乘客。乘客在工作人員帶領下，由下午2時45分開始逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，第一名乘客於25分鐘內安全回到地面；至下午4時13分，40名乘客安全回到地面。另外一名行動不便的乘客亦於消防員協助下，於3分鐘內由摩天塔外部離開回到地面。園方稱，所有乘客均無大礙。

園方又指，會為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。

翻查資料，「海洋摩天塔」在2025年5月24日晚上8時09分亦曾經故障，17名遊客被困近兩小時，至晚上9時56分才在工作人員帶領下，經摩天塔中間的安全通道離開。海洋公園翌日始公布事件，稱已向機電工程署匯報，及暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」位於海洋公園高峰樂園的「海洋天地」海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。塔高72米，遊人登上觀光塔攀升後，可欣賞到香港仔和離島的海岸景色。