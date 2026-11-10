北環綫造價料862億元　港鐵指歷來最貴項目　現金流穩定或再發債

【港鐵／北環綫／北都／北部都會區】港鐵今日（10日）宣布，已與香港特區政府正式簽署北環綫第二部份協議，落實興建主綫餘下車站及支綫工程，整個項目建造成本預算為862億元，較原本降低28%，仍是港鐵歷來涉及金額最高的鐵路項目。全綫共設8個新車站，全長約17公里，全部採用地底走綫。港鐵表示，過去十多個月已透過發債及借貸籌集資金，利率理想，手頭現金流穩定，足以應付未來3年工程需要，未來不排除再發債。



運輸及物流局與港鐵簽訂北環線全線項目協議。圖示運輸及物流局局長陳美寶（後排右）與港鐵公司主席金澤培博士（後排左）見證運輸及物流局常任秘書長丘卓恒（前排右二）與港鐵公司行政總裁楊美珍（前排左二）簽署協議。（政府新聞處）

港鐵表示，繼早前簽署第一部份的主綫工程協議後，今次簽約標誌著北環綫走綫、工程及財務安排全面敲定，工程將全速推進。

除正施工的古洞站及錦上路站外，新簽署範圍涵蓋凹頭、牛潭尾、車廠、新田，以及新田接駁支綫的洲頭、河套及皇崗口岸站，共8個新車站，全長17公里。其中在東鐵綫的古洞站目標於2027年底前率先通車，屯馬綫的洪水橋站預計2030年落成，北環綫主綫及支綫則預計於2034年全面落成。

港鐵北環綫項目。（港鐵提供）

港鐵北環綫項目。（港鐵提供）

北環綫全走地底 港鐵解釋數個因素

全部採用地底走綫，港鐵坦言具有挑戰性，須考慮成本及工程難度，要應對複雜地質條件，如堅硬深厚的石層、大型洞穴。但興建高架橋會對地面土地發展有一定影響性，對地面用地規劃受到限制，而地底建設能減少收地程序所需時間，以及考慮到環境保育等因素。

獲批八幅北都土地 港鐵樓面增至4,000萬平方呎

港鐵表示，北環綫項目將繼續沿用「鐵路加物業」，即「以地養鐵」模式推展。政府將向港鐵批出8幅、合共約46公頃土地，由港鐵以差價補貼鐵路興建與長期維修營運，政府毋須直接發放現金補貼。港鐵現已有2,000萬平方呎樓面面積，預計會再增2,000萬平方呎的北都土地儲備，即合共達4,000萬平方呎。

至於批出土地的收地進度，港鐵指部份土地政府已完成收回，部份仍在處理中，後續招標會視乎市場狀況推出。

針對外界關注港鐵「坐擁大量土地」及利潤豐厚，發言人澄清港鐵並非傳統地產發展商，項目利潤實際上是「延後補貼」。由於鐵路動工初期土地難以招標，甚至需等待車廠上蓋落成，物業招標及收益往往落後鐵路落成十數年，例如日出康城項目至今仍在推售。物業發展所得資金除用於興建外，亦須承擔日後的資產更新開支。

港鐵指，古洞站目標2027年啟用。（董素琛攝）

900億元工程會否導致財政壓力？港鐵稱現金流穩定

對於有市場與投資銀行關注900億元工程會否帶來超支與現金流壓力，港鐵強調內部已作嚴謹評估，確保項目獲取合理回報以向股東交代。

項目預計首3年開支約100億元。港鐵指，過去十多個月已透過發債及借貸籌集資金，利率理想，手頭現金流足以應付未來3年工程需要，未來會視乎市場利率環境考慮進一步發債融資。工程團隊在初期規劃階段已預先敲定施工方案，主導採用「組裝合成」及預製組件，並推行整合招標將合約打包擴大規模，藉此壓低成本。

港鐵又指，在符合本港法規及乘客服務體驗的前提下，採購與建造時引入新的鐵路標準——當中包括國標，以提升成本效益，並廣泛應用工程科技減少出錯。

此外，受惠於新界北部都會區相關法規以及路政署轄下「鐵路審批組」的設立，環保及噪音等法定審批程序已獲加快推進。

港鐵指出，目前北環綫前置工程已陸續就緒，變電站工程接近完工，鑽挖機豎井亦已準備就緒，環境評估報告亦已進入後期階段，待各項準備完成後便可正式展開隧道鑽挖工程。

港鐵東涌西站採用「由上而下」方式興建，預計車站主體結構在2027年上半年完成，並在2029年通車。（梁祖饒攝）

東涌西站工程現問題 港鐵稱挑選承建商會考慮其紀錄

正在興建的港鐵東涌綫延綫東涌西站，《香港01》日前揭發月台及大堂樓層有約30條混凝土支柱出現施工欠妥的問題。港鐵表示，公司設有恆常的巡查及考核機制，即使在未到交付期前，團隊亦會提早巡查以掌握承建商進度。以東涌西站為例，巡查人員在發現承建商工程出現問題時，已即時要求對方提交報告解釋成因，並會因應表現加緊監督。日後的工程不一定會拒絕有關承建商參與入標，但過往的表現紀錄會是港鐵參考指標之一。

對於公眾關注預製組件的安全與質素，港鐵表示，組件於有蓋的廠房環境下生產，質量控制相較於現場施工更有保障，並能減少現場施工人手、降低高空工作風險及減少建築廢料。港鐵強調，由設計初期已將安全標準納入考量，並會派出駐廠人員常駐位於大灣區的廠房，進行直接監督。目前除土木工程預製組件外，亦廣泛應用機電裝備合成法（MiMEP），並已於古洞站等項目中推行，確保組件規格符合安全與工程標準。

港鐵北環綫項目。（港鐵提供）