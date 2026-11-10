食環署打擊冷氣機滴水　首9個月發8100張通知　較2023年同期增4倍

食環署今日（10日）總結今年打擊冷氣機滴水工作，截至9月30日，署方今年就冷氣機滴水累計發出約8,100張「妨擾事故通知」，約為2023年同期的4倍，收到通知的住戶中，超過99%已按通知要求處理滴水問題。

食環署又指，近年主動派員以「洗樓」形式巡查及執法，每周巡查約300個黑點 截至8月最少一半已解決或明顯改善。此外，目前全港已有300多個私人屋苑參與計劃，平均每年協助完成4,000多宗滴水投訴的跟進及處理工作。



截至9月30日，食環署今年就冷氣機滴水累計發出約8,100張「妨擾事故通知」，較去年及2024年同期分別增加約16%及54%，約為2023年同期的4倍。（資料圖片）

食環署表示，持續採取多管齊下的方式處理冷氣機滴水問題，除加強巡查及執法外，亦結合宣傳教育、應用創新科技及調整行動策略。今年，署方在全港各分區全面應用具備紅外線夜視及人工智能影像識別技術的第三代冷氣機滴水調查系統，快速、準確地偵測滴水位置，顯著提升執法成效。

截至9月30日，署方今年就冷氣機滴水累計發出約8,100張「妨擾事故通知」，較2025年及2024年同期，分別增加約16%及54%，約為2023年同期的4倍。收到通知的住戶中，超過99%已按通知要求處理滴水問題。署方鎖定的關注地點，冷氣機滴水問題亦有顯著改善。

每周巡查約300個黑點 截至8月最少一半已解決或明顯改善

食環署指，近年採取新的行動策略，除繼續處理市民投訴外，亦主動派員以「洗樓」形式進行巡查及執法，重點跟進各區約300個冷氣機滴水問題較嚴重的關注地點，包括巴士站、小巴站及行人通道等，並每周巡查各關注地點最少一次。

截至8月，約一半關注地點的滴水問題已獲解決或有明顯改善，隨着部份關注地點的情況改善，署方把行動擴展至額外110多個問題相對較輕的關注地點。截至9月30日，食環署跟進的關注地點已由約300個增至400多個。

食環署已在全港各分區全面應用具備人工智能影像識別技術的第三代系統，透過高精度影像識別自動偵測滴水位置，快速、準確地鎖定源頭。圖為第一及第二代紅外線夜視錄像機。（資料圖片／蘇樂瑤攝）

全港各區設系統應用AI自動偵測滴水位置

食環署續指，積極應用創新科技，與本地創科機構合作研發冷氣機滴水調查系統，利用紅外線夜視技術，讓人員無須進入住戶單位，便可在低光環境下迅速偵測滴水位置。經優化的第二代系統增設遙控雲台及自動對焦功能，偵測距離提升至120米，可覆蓋約40層高的樓宇。署方今年已在全港各分區，全面應用具備人工智能影像識別技術的第三代系統，透過高精度影像識別自動偵測滴水位置，快速、準確地鎖定源頭，進一步縮短觀察及搜證所需時間。

與物管業界合作 平均每年協助完成逾4000宗滴水投訴

食環署又指，除加強執法外，亦積極與物業管理業界合作，處理冷氣機滴水問題。署方持續推廣物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃，邀請私人屋苑的物管公司職員協助找出滴水源頭，並勸喻住戶糾正問題。目前全港已有300多個私人屋苑參與計劃，平均每年協助完成4,000多宗滴水投訴的跟進及處理工作。署方亦與物業管理業監管局緊密合作，為持牌物業管理公司及物業管理人員提供相關指引，並鼓勵更多持牌物管公司參與計劃。