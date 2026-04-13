冷氣機滴水｜食環署去年收3.8萬宗投訴　按年增3000宗　檢控22宗

大廈冷氣機滴水問題近年有上升趨勢，食環署去年收到3.8萬宗投訴，按年增加3,000多宗。食環署共發出8,628張「妨擾事故通知」，並提出22宗檢控。此外，署方去年接獲約4.6萬宗樓宇滲水投訴，其中5,326最終找到源頭。



大廈冷氣機滴水問題近年有上升趨勢，食環署去年收到3.8萬宗投訴，按年增加3,000多宗。（資料圖片）

食環署去年就冷氣機滴水發出8628張「妨擾事故通知」

食環署今日（13日）書面答覆立法會議員查詢，指去年接獲3.8萬宗冷氣機滴水投訴，比去年的約3.5萬增加約3,000宗。署方發出8,628張「妨擾事故通知」，並提出22宗檢控，包括該年之前的檢控個案，2025年共有43宗個案被定罪。

食環署指，在接獲巿民投訴或在日常巡查期間發現冷氣機滴水後，會進行實地調查。大部分投訴個案經食環署人員口頭警告或發出勸喻信後，相關單位的業主或住戶會採取行動糾正冷氣機滴水問題。

此外，署方去年接獲45,957宗樓宇滲水投訴，4,4548宗獲處理，其中5,326最終找到源頭。