冷氣機滴水｜議員倡資助舊區大廈建排水管　票控前先由關愛隊調解

香港夏天災熱，不少市民靠開冷氣度日，但油尖區等舊區，卻因有劏房較多、大廈管理不完善等問題，出現較多冷氣機滴水黑點。食環署昨日（28日）公布採取全新執法行動，今年5月起，以「洗樓」形式，主動打擊各區300個滴水黑點。



立法會食物安全及環境衛生委員會委員楊永杰今（29日）在港台節目《千禧年代》上指，部份舊區大廈缺乏外牆排水管，「就算你知道佢滴水都好，其實有啲住戶都唔知點去解決個問題」，希望政府提供資助興建排水管。他又建議，可先透過關愛隊，或資助地區組織先做調解，而非首先出動食環署發告票。



楊永杰（盧翊銘攝）

稱舊區大廈外牆缺排水管 住戶不懂解決

楊永杰表示，留意到食環署在處理冷氣機滴水問題做了很多功夫，但指做的力度與冷氣機滴水問題的增長程度不匹配，認為相關問題的增長速度快。他提到冷氣機滴水問題主要集中在舊區，並與大廈管理有關，舉例指有些大廈的法團不能正常運作，難以處理有關問題。

楊永杰又說，部份大廈缺乏外牆排水管，「就算你知道佢滴水都好，其實有啲住戶都唔知點去解決個問題」，認為當局應資助大廈興建排水管，以解決冷氣機滴水的問題。

去年18區冷氣機滴水投訴個案最多的區域分別為東區及油尖旺區，分別為3,758宗及3,600多宗，惟兩區最終檢控數字分別只有4宗及19宗。楊指，檢控要有證據，並不容易，認為現時採用高科技可提高檢控效率。他又指，晚間為冷氣機滴水的高發時間，但署方在晚間的人手安排比例上較有難道，提議當局先透過關愛隊，或資助地區組織進行調解，「咁未必一定係要出動一啲告票嘅方式去解決問題。」

黃舒明（資料圖片）

劏房冷氣機去水管未駁中央去水管

油尖旺區議員黃舒明說，過去油尖旺區是冷氣機滴水較為嚴重的區域，指該區的劏房較多，冷氣去水管未有接駁到中央去水管。她提到區內較嚴重的冷氣機滴水個案，會滴到天井，甚至滴至樓下住戶掠衫的位置。她說，以往晚上不能入屋，導致取證十分困難，現時當局延長進入涉事處所的調查時間，她認為可增強取證的成功率。

對於加強打擊冷氣機滴水的問題，她提倡要加強宣傳教育，認為市民知道修例後罰則較重時，會多留意自己的冷氣是否有滴水，「我估絕大多數嘅住戶都唔想自己比人告嘅，同埋可能佢地夏天開咗個冷氣冇留意到有冇滴水」。