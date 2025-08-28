冷氣機滴水｜食環署主動洗樓打擊　增設紅外線夜視錄像機助執法

大廈冷氣機滴水問題近年有上升趨勢，食環署今日（28日）公布採取全新執法行動，今年5月起，以「洗樓」形式，主動打擊各區300個滴水黑點，同時在全港19區配備第一及第二代紅外線夜視錄像機協助執法，縮短調查取證時間和解決夜間調查困難。



截至本月24日，食環署已處理5,000多部滴水冷氣機問題。



食環署於今日（28日）公佈全新執法行動。（左）助理署長（行動）溫智舜及（右）油尖區環境衛生總監陳家俊。（蘇樂瑤攝）

冷氣機滴水投訴兩年增9000宗

食環署助理署長（行動）溫智舜表示，巿民夏天使用冷氣頻率高，冷氣機滴水投訴個案持續上升，由2022年的2.5萬宗，每年增加至去年3.4萬宗。

他表示，為解決前線人員因樓宇高度及有遮擋物導致夜間調查困難的問題，署方與創新科技署轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」合作研發「冷氣機滴水調查系統」，並配備紅外線夜視錄像機。

第一及第二代紅外線夜視錄像機。（蘇樂瑤攝）

今年5月引入第二代錄像機 全港各區使用

署方表示，紅外線夜視錄像機能在低光源條件下，準確識別滴水源頭，大幅縮短調查取證時間，食環人員無需進入住戶單位，即可完成初步判斷。

第一代紅外線錄像機於去年五月在東區、上環等部份地區試行，經過改善的第二代錄像機具備自動對焦功能，能覆蓋40層樓高，方便夜間使用。而在今年5月，第二代錄像機亦已在全港各區投入使用。

第二代錄像機具備自動對焦功能，能覆蓋40層樓高，方便夜間使用。（蘇樂瑤攝）

油尖區環境衛生總監陳家俊指，今年採用全新執法行動，主動「洗樓」打擊各區約300主要黑點，如油尖區等，並鎖定30個如巴士、小巴站的市民候車處，派員加強巡查。

署方表示，截至8月24日已處理30個黑點中的1千部滴水冷氣機。（蘇樂瑤攝）

截至8月底 發出逾5000張改善通知

署方表示，截至8月24日已處理30個黑點中的一千部滴水冷氣機，及針對冷氣機滴水問題發出5,230張改善通知，並已處理在全港各區中的5,000多部滴水冷氣機。

食環署提醒，在發現滴水源頭後會向相關住戶發出「妨擾事故通知」，要求住戶在限時內維修，否則即屬違法會向住戶作出檢控。

署方亦提醒，業主和住戶要多留意冷氣機排水狀況，主動定期檢查冷氣機排水系統及進行維護。同時食環署亦會聯同各地區人士共同宣傳冷氣機正確保養知識。