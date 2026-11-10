深圳APEC｜入境處聯深圳邊檢總站安保應急演練　攜手維護口岸安全

為切實執行亞太經濟合作會議（APEC）安保任務，入境處聯同深圳邊檢總站昨日（9日）在香園圍管制站開展「APEC安保粵港口岸聯動應急處置演練」。演練期間，兩地緊密配合，全面加強在緊急事態中的溝通、協作與默契，為即將舉行的APEC會議做好準備，竭力保障市民的生命財產，堅定維護國家安全。



入境處表示，將繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，不斷提升口岸應變能力，確保各個管制站運作安全順暢，守護好香港的第一道防線。



11月9日，入境處聯同深圳邊檢總站，在香園圍管制站開展「APEC安保粵港口岸聯動應急處置演練」。（入境處提供）

入境處處長郭俊峯、副處長（管制、簽證及證件）程和木與助理處長（管制）汪奇率領管制部一眾長官到場，與深圳邊檢總站總站長徐曉偉等領導，一同指導本次演練。本次演練特別著重提升一線人員維護粵港口岸邊檢安全的意識，以及應對突發事件的即時應變能力。

11月9日，入境處聯同深圳邊檢總站，在香園圍管制站開展「APEC安保粵港口岸聯動應急處置演練」。（入境處提供）

APEC第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日將在深圳舉行，是繼2001年上海、2014年北京之後，中國第三次舉辦APEC峰會，亦深圳首次承辦如此高規格的多邊會議。據《香港01》去年11月獨家消息，APEC會議舉辦地點為位於福田區的「深圳國際交流中心」（香蜜湖國際會議中心）。該處一帶連日已掀起打卡熱潮，交警在多個路口實施交通管制，人潮排起長隊。亦有的士司機透露，前海國際會議中心附近道路前段時間已封路管制，相信是為APEC會議進行最後準備。