深港雙城迎APEC　香港航空高性價比分流樞紐客載　當好空中增值人

2026年亞太經合組織（APEC）「中國年」呈現深港雙城協作格局。作為香港本土航空公司之一，香港航空（Hong Kong Airlines）將在APEC期間加強客運中轉保障，充分利用香港國際機場全球樞紐優勢與深港交通網絡，為參與APEC的各國政商代表、商旅人士提供高性價比、無縫銜接的出行方案。



香港航空現已覆蓋亞太及北美逾30個主要城市。與會代表及商旅人士可乘坐密集往返日本、韓國及東南亞等多個APEC成員經濟體的航班，或經由悉尼、墨爾本、溫哥華等長途直航點抵港，再利用廣深港高鐵或新皇崗口岸24小時通關，無縫轉抵深圳主會場。

香港航空在深圳設有代表處，長期營運香港往返內地多個城市的航線，可為內地與會人員提供經香港中轉至亞太各地的接駁服務。

香港航空客機。（Facebook@Hong Kong Airlines 香港航空）

香港航空表示，2026年APEC的航空運輸安排，本質上是深港兩地在國家戰略框架下的一次功能協作。深圳聚焦亞太區域，打造「立足灣區、聯通亞太」的空中門戶；香港則以其全球網絡和制度優勢，承擔國際中轉與高端服務功能。

香港與深圳展現「空中互補、地面聯動」的協同效應。針對APEC盛會期間帶來的海量商旅需求，香港航空將充分發揮其兼具「全服務體驗」與「高性價比」的差異化市場優勢，有效分散大灣區核心樞紐的客流壓力，當好區域互聯互通的「空中增值人」。

香港航空客機。（Facebook@Hong Kong Airlines 香港航空）

香港航空20周年機票優惠

香港航空正值成立20周年，近期推出一系列慶祝活動與限時優惠。現凡於2026年11月4日至11月30日期間，預訂2026年11月10日至2027年3月18日出發的指定航班，全線20多個航點（包括東京、大阪、台北、曼谷、上海、溫哥華、墨爾本等）經濟艙及商務艙的來回票價，最高可享8折優惠。

