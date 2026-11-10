深圳APEC直擊｜福田香蜜湖未官宣先逼爆　市民湧入打卡現場打蛇餅

深圳APEC峰會臨近，雖然官方尚未正式「官宣」主會場，但福田區香蜜湖周邊連日來已引來大批市民到場圍觀打卡。《香港01》記者11月8日實地走訪深圳國際交流中心（香蜜湖國際會議中心）發現，央視4K/8K超高清轉播車日前已分別進駐該地及「網傳」分會場的前海國際會議中心。



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未官宣先爆打卡熱 市民嘆「想入去但唔畀入」

據《香港01》去年11月獨家消息，APEC會議舉辦地點為位於福田區的「深圳國際交流中心」（香蜜湖國際會議中心）。

公開資料顯示，「深圳國際交流中心」屬於香蜜湖片區「一館三中心」的標誌性建築之一，總用地面積約20萬平方米，總建築面積約45萬平方米，總投資約150億元（人民幣，下同）。

「深圳國際交流中心」屬於香蜜湖片區「一館三中心」的標誌性建築之一。（盧詩文 攝）

雖然未官宣，但會場周邊連日來已掀起打卡熱潮，交警在多個路口實施交通管制，人潮排起長隊。擠擁的人流中，不時傳來：「聽說習主席要來這裏開大會」、「這裏馬上要承擔重大政治任務」等討論。

在深圳工作十多年的胡先生特意前來拍照，他感嘆「人真的好多，氛圍很好，就是我們想去裏面，但現在不讓進。」

另一位帶小朋友的市民直言周邊「超級堵、超級多人」，乾脆棄開車直接步行到會場。談到現場氛圍時，他亦大讚：「氛圍還是蠻好的，第一就是安全，到處都很乾淨，包括我們的景色設置都很漂亮，也彰顯了我們中國的大國氣質。」

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央視轉播車進駐 前海周邊提早封路

記者現場觀察發現，中央廣播電視總台的4K/8K超高清轉播車已分別進駐深圳國際交流中心和前海國際會議中心，該車因車身通體鮮紅、性能頂尖，被外界稱為「中國紅」。

據公開資料，該型轉播車此前已承擔過多項重大活動的轉播任務，包括新中國成立70周年國慶盛典、2021年東京奧運會、北京2022年冬奧會、以及西藏自治區成立60周年重大報道任務。

記者到場當天，不時有佩戴工作牌的工作人員前來深圳國際交流中心，進行最後佈置及演練。另有當地的士司機向《香港01》記者透露，前海國際會議中心附近道路前段時間已封路管制，相信是為APEC會議進行最後準備。

前海國際會議中心。（盧詩文 攝）

前海國際會議中心。（盧詩文 攝）

周圍鋪靜音瀝青配24小時禁鳴 打造國賓級道路體驗

會場周邊街道呈現反差強烈的靜音效果。一方面深圳自11月1日起實施長達5年的「全市24小時禁按喇叭」措施，初犯處以300元（人民幣，下同）罰款；一年內違規3次及以上的，從第3次起每次罰款500元。記者在車流密集的香蜜湖路觀察，過往車輛幾乎全無鳴笛聲。

另一個值得注意的細節是，當地政府近期在香蜜湖片區及紅荔路部分路段鋪設細顆粒靜音瀝青，行車胎噪顯著降低。有不少網民打卡後大讚新鋪的進口瀝青「開車上去高級感拉滿，有國賓級待遇」。