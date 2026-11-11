地盤禁煙｜實施首3個半月　勞工處發84張定額罰單　進帳25.2萬元

政府今年7月17日起實施地盤全面禁煙，至今超過3個半月。勞福局局長孫玉菡周二（10日）表示，截至10月底，勞工處共巡查7,300個地盤，大多數為處方突擊檢查，共向違規吸煙人士發出84張「定額罰款通知書」，即共計25.2萬元。另外因地盤承建商沒有採取合理步驟於地盤落實全面禁煙，處方就4宗個案，發出共5張告票。



2026年7月17日起地盤全面禁煙。（資料圖片／朱子熙攝）

勞工處向違規吸煙工友發84張罰款通知 共計25.2萬元

孫玉菡周二（10日）出席「第二十五屆香港職業安全健康大奬」頒獎典禮。他致辭時表示，截至今年10月底，勞工處共巡查7,300個地盤，絕大多數是勞工處突擊檢查，部份則建基於市民投訴，共向違規吸煙人士發出84張「定額罰款通知書」，即3,000元定額罰款告票。換言之，合共為庫房帶來25.2萬元。

勞工及福利局局長孫玉菡11月10日出席「第二十五屆香港職業安全健康大奬」頒獎典禮。他致辭時表示，截至10月底，勞工處共巡查7,300個地盤，共向違規吸煙人士發出84張「定額罰款通知書」。（職業安全健康局FB圖片）

28張告票涉市民投訴 大部份附有相片或錄像

孫玉菡指，當中有28張告票建基於市民投訴，大部份附有相片、甚至有錄像，另外勞工處向地盤承建商發出總共5張告票，涉及4宗個案，處方認為相關承建商並沒有採取合理步驟於地盤落實全面禁煙。

「第二十五屆香港職業安全健康大獎」分享會暨頒獎禮11月10日舉行。（職業安全健康局FB圖片）

勞工處連同其他相關部門設法改變工友吸煙習慣

就牽涉僱主的個案，孫玉菡稱需經過法庭程序，當檢控程序完成後，當局會向公眾交代工作進展。他認為，最理想不單是禁煙，最好是戒煙，勞工處連同其他相關部門會設法改變工友吸煙習慣，實踐「地盤開工零煙仔，無煙文化齊開啟」的口號。