幻彩詠香江落幕　業界倡翻新退役漁船　在維港營造「動感畫面」

幻彩詠香江將在下周三（18日）迎來最後一個晚上，屆時會有加設煙火匯演，旅發局預計新的光影項目將在明年推出。旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今早接受電台訪問時表示，幻彩詠香江過往非吸引旅客的主要項目，如有新的添加項目會帶來驚喜，希望日後燈光匯演在不同區舉辦時能刺激本港經濟。她又倡議利用退役漁船重新裝修成有香港特色的船隻，在維港營造動感畫面，從而吸引更加多人來認識香港和看夜景。



選委界立法會議員姚柏良表示，幻彩詠香江是集體回憶，不過自疫情夜經濟衰退，希望局方能構思如何保持維港夜空的亮度和吸引度。



旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠提議在維港海面上增加具本土香港元素的項目，如利用退役漁船重新裝修成有香港特色的船隻。（梁偉權攝）

新嘗試不是壞事 振興香港經濟最重要

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠在今早（11日）接受港台節目《千禧年代訪》訪問時提到幻彩詠香江作為香港標誌已有一段時間，是否必須長遠營運存疑。她認為，有新嘗試不是一件壞事，因為遊客來港旅遊，幻彩詠香江並非主要吸引點，如有新的添加項目就會有驚喜。

旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，並改為全年不同日子和地方舉行。她指出，對於旅遊生態而言，旅行社在行程安排上會有轉變，但由於日後的燈光匯演不是恆常項目，很難編入行程表中。她認為，目前來港旅行團不算太多，都是一些比較小型的團，反而自由行模式居多，因此燈光表演配合節慶舉行都是一件可嘗試的事情。

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠認為遊客來港旅遊，幻彩詠香江並不是主要吸引點，不過如果有這個添加項目就會有驚喜。（資料圖片）

見證時代變遷 光影巡禮局方要平衡光污染

梁芳遠又表示，日後在不同區舉辦光影匯演，最重要是能帶動到經濟。她希望表演不要單純吸引旅客來看一看，大家觀賞後就隨即「散水」，應透過旅遊刺激本港經濟才是真正有意義。她提議在維港海面上增加具本土香港元素的項目，如利用退役漁船重新裝修成有香港特色的船隻，在維港營造動感畫面，從而吸引更加多人來認識香港和看夜景。

選委界立法會議員姚柏良則表示，在維港兩岸欣賞幻彩詠香江是一個集體回憶，形容下星期最後晚上有一個「體面的謝幕儀式」，是見證時代的變遷。他認為要打造一個更升級版的幻彩詠香江不容易，因為牽涉多棟大廈，花費可能不少。

立法會議員姚柏良表示，在維港兩岸欣賞幻彩詠香江是一個集體回憶。（資料圖片/梁鵬威攝）

姚柏良指，疫情之後夜經濟衰退，維多利亞港兩岸的燈光暗淡不少。他認為，局方應構思如何保持維港夜空的亮度和吸引度，亦要平衡光污染的問題。他提議採用LED燈，燈飾的用電量低，達節能的效之餘，成本也相對低。