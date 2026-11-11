幻彩詠香江落幕 業界倡翻新退役漁船 在維港營造「動感畫面」
幻彩詠香江將在下周三（18日）迎來最後一個晚上，屆時會有加設煙火匯演，旅發局預計新的光影項目將在明年推出。旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今早接受電台訪問時表示，幻彩詠香江過往非吸引旅客的主要項目，如有新的添加項目會帶來驚喜，希望日後燈光匯演在不同區舉辦時能刺激本港經濟。她又倡議利用退役漁船重新裝修成有香港特色的船隻，在維港營造動感畫面，從而吸引更加多人來認識香港和看夜景。
選委界立法會議員姚柏良表示，幻彩詠香江是集體回憶，不過自疫情夜經濟衰退，希望局方能構思如何保持維港夜空的亮度和吸引度。
新嘗試不是壞事 振興香港經濟最重要
旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠在今早（11日）接受港台節目《千禧年代訪》訪問時提到幻彩詠香江作為香港標誌已有一段時間，是否必須長遠營運存疑。她認為，有新嘗試不是一件壞事，因為遊客來港旅遊，幻彩詠香江並非主要吸引點，如有新的添加項目就會有驚喜。
旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，並改為全年不同日子和地方舉行。她指出，對於旅遊生態而言，旅行社在行程安排上會有轉變，但由於日後的燈光匯演不是恆常項目，很難編入行程表中。她認為，目前來港旅行團不算太多，都是一些比較小型的團，反而自由行模式居多，因此燈光表演配合節慶舉行都是一件可嘗試的事情。
見證時代變遷 光影巡禮局方要平衡光污染
梁芳遠又表示，日後在不同區舉辦光影匯演，最重要是能帶動到經濟。她希望表演不要單純吸引旅客來看一看，大家觀賞後就隨即「散水」，應透過旅遊刺激本港經濟才是真正有意義。她提議在維港海面上增加具本土香港元素的項目，如利用退役漁船重新裝修成有香港特色的船隻，在維港營造動感畫面，從而吸引更加多人來認識香港和看夜景。
選委界立法會議員姚柏良則表示，在維港兩岸欣賞幻彩詠香江是一個集體回憶，形容下星期最後晚上有一個「體面的謝幕儀式」，是見證時代的變遷。他認為要打造一個更升級版的幻彩詠香江不容易，因為牽涉多棟大廈，花費可能不少。
姚柏良指，疫情之後夜經濟衰退，維多利亞港兩岸的燈光暗淡不少。他認為，局方應構思如何保持維港夜空的亮度和吸引度，亦要平衡光污染的問題。他提議採用LED燈，燈飾的用電量低，達節能的效之餘，成本也相對低。