李嘉誠基金會推Histotripsy無創手術治腎臟癌　提供30個試驗名額

李嘉誠基金會近年引入無創癌症治療技術、「組織碎化技術」（Histotripsy）主要應用於肝癌治療，現延伸至腎臟治療。基金會今（11日）宣布，將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院提供30個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。港怡醫院及香港中文大學醫院正在以Histotripsy進行胰臟癌臨床試驗，兩間醫院合共成功完成26宗胰臟腫瘤個案。



李嘉誠將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院提供30個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。（資料圖片）

李嘉誠將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院提供30個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。圖為港怡醫院。（資料圖片）

港怡、中大醫院作胰臟癌臨床試驗 合共完成26宗個案

李嘉誠基金會表示，港怡醫院和香港中文大學醫院正在以Histotripsy進行胰臟癌臨床試驗，前者自今年3月31日開始，已成功完成20宗胰臟腫瘤個案；後者自今年6月3日開始，至今已成功完成6宗。 胰臟位置較深且周邊血管密集，傳統手術治療外， Histotripsy為胰臟癌病人帶來新選擇。計及香港，全球現累積逾100宗胰臟癌臨床試驗個案及仿單外手術。

基金會指，組織碎化技術過去兩年在香港已順利治療超過400名病人，繼推動肝腫瘤治療及胰臟腫瘤臨床試驗後，現在更延伸至腎臟治療， 將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院提供30個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。

美國密歇根大學工程學院教授、Histotripsy發明人徐蓁。（李嘉誠基金會圖片）

美國密歇根大學工程學院教授、Histotripsy發明人徐蓁，早前於9月29日榮獲美國科學促進會（AAAS）頒發2026年度「金鵝獎」（Golden Goose Award）。徐的研究多年來在聯邦資助支持下，成功將這項「以聲波擊碎腫瘤」的技術從實驗室一步步轉化為臨床應用；是次獲獎，正是頂尖科學界對Histotripsy平台技術及其治療腫瘤成效的肯定。