李嘉誠98歲長壽6秘訣！最愛番薯糖水！天天拉筋+1運動降40%死亡率

李嘉誠｜長壽秘訣｜近日有內地自媒體傳出長和系創辦人李嘉誠逝世的謠言，長實已澄清絕無其事。現年98歲的誠哥身體近況常常惹人關注，相信不少人也好奇他平時是如何保養。到底我們這些普通人能否做到跟誠哥一樣長壽？《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家深入了解，這位「超人」背後的長壽秘訣，原來全部都不用腰纏萬貫就能輕鬆做到！



李嘉誠長壽秘訣｜內地自媒體瘋傳李嘉誠逝世 長實：絕無其事

近日有內地自媒體瘋傳李嘉誠逝世的謠言，更有財經媒體未經核實便轉載假消息，惹來長實聲明澄清「絕無其事」，並譴責造謠者嘩眾取寵。

事實上，誠哥自退休後甚少公開露面，對上一次官方發布的露面照是今年5月20日。當時他為名下基金會的「愛能助」醫療計劃拍攝照片，相中的誠哥在太平山頂親自駕駛電動代步車，看起來精神飽滿、笑容滿面，狀態不俗。

相中的誠哥在太平山頂親自駕駛電動代步車，看起來精神飽滿、笑容滿面，狀態不俗。（李嘉誠基金會圖片）

李嘉誠在香港白手起家的故事已是香港傳奇，不經不覺間，他原來已年屆98歲。過往他曾在不同的媒體公開過自己的生活及飲食習慣，「01金齡」已為大家總結出以下6大誠哥的長壽秘訣，這些習慣不但全部有根有據，而且不用腰纏萬貫也能做得到。

李嘉誠長壽秘訣【1】飲食清淡——多吃原型食物 最愛番薯糖水

李嘉誠雖然富甲一方，但飲食習慣卻出奇地清淡。他曾透露自己偏愛清淡菜式，平時最愛吃白飯配青菜，以及一碗簡單的番薯糖水，甚少大魚大肉。哈佛大學公共衞生學院的飲食指南指出，低鈉及少精製糖的飲食能大幅降低高血壓與心血管疾病風險。

醫學期刊《刺針》研究亦發現，長期攝取高膳食纖維的原型食物（如番薯），能降低15%至30%的心血管疾病風險，其低升糖指數亦有助穩定血糖。

但也要留意，飲食清淡不代表戒吃肉類。歐洲臨床營養與代謝學會（ESPEN）指出，長者每天每公斤體重需要攝取1至1.2克的優質蛋白質，盲目戒肉會加速肌肉流失。

李嘉誠雖然富甲一方，但飲食習慣卻出奇地清淡。（惜食堂）

李嘉誠長壽秘訣【2】每天堅持運動1.5小時——打高爾夫球降40%死亡率

誠哥多年來堅持每天早上6時起床，運動個半小時，當中打高爾夫球更是他的最愛，幾乎風雨不改。世界衞生組織（WHO）指出，65歲或以上的長者每星期應進行至少150至300分鐘的中等強度帶氧運動。此外，《英國運動醫學雜誌》研究亦發現，定期打高爾夫球能改善長者的平衡力、肌肉力量及心肺功能，死亡率比不運動者低近40%。

李嘉誠長壽秘訣【3】天天拉筋——肌腱水分隨年齡流失 拉筋助血液循環

除了帶氧運動，誠哥不論睡前還是起床後，都會堅持做伸展拉筋運動。很多長者只顧步行，卻忽略了放鬆肌肉的重要性。美國運動醫學會（ACSM）強調，隨着年齡增長，肌腱的水分與彈性會自然流失，因此伸展運動對長者而言十分重要。《物理治療科學期刊》亦發現，每天進行靜態伸展能顯著增加關節活動度，促進血液循環，並增強身體平衡感。

誠哥不論睡前還是起床後，都會堅持做伸展拉筋運動。（資料圖片）

李嘉誠長壽秘訣【4】閉目養神——降低皮質醇水平 降低患腦退化風險

誠哥每天都會抽時間閉目養神，讓自己靜下來，清空思緒。史丹福大學醫學院（Stanford Medicine）研究指出，短暫的閉目靜修能刺激副交感神經系統，降低皮質醇水平，從而穩定血壓與心率，還可促進大腦清除代謝廢物，降低認知障礙症（腦退化症）的發病風險。

李嘉誠長壽秘訣【5】定期安排健康檢查——預防高血壓、糖尿病致死風險

誠哥會安排家庭醫生定期進行全面的身體檢查，掌握自己的健康指數。美國疾病控制及預防中心（CDC）研究指出，美國五大主要死因（包含心臟病、癌症和中風等）造成的過早死亡中，有高達40%是可以預防的。定期的健康檢查可及早發現並控制高血壓、糖尿病等風險因素。

誠哥會安排家庭醫生定期進行全面的身體檢查，掌握自己的健康指數。（資料圖片）

李嘉誠長壽秘訣【6】保持心境平靜＋多做善事——樂觀長者更長壽

李嘉誠曾坦言，自己其實沒有什麼特別的養生秘訣，最重要的就是不作勾心鬥角的事，調節情緒；而他認為，幫助他人能帶來內心的平靜與歡愉，從而獲得滿足感，因此他也將其「李嘉誠基金會」視為自己的「第三個兒子」。

他認為，幫助他人能帶來內心的平靜與歡愉，從而獲得滿足感。（資料圖片）

別以為保持心境平靜對健康無幫助！美國國家科學院院刊（PNAS）一項跨越數十年的追蹤研究表明，擁有積極心態及情緒管理能力較強的人，活到85歲或以上的機率比一般人高出50%至70%。長期處於焦慮或憤怒狀態，會誘發身體慢性發炎；相反，保持心境平和，可保護細胞健康，延緩人體衰老。