西醫蕭德華疑處方致敏藥　護士稱病人沒出示過敏卡　研訊小組質疑

對阿莫西林抗生素過敏的病人葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）2023年因鼻竇炎向西醫蕭德華求診，服用藥物後出現紅疹，方得知獲處方致敏藥物「Amoxicillin」（阿莫西林），遂向醫務委員會投訴。相關紀律聆訊今日（11日）續審，當時負責接待的診所護士張小姐今日作供時指，病人僅於第三次到診口述對「盤尼西林」（Penicillin，阿莫西林屬盤尼西林類抗生素其中一種）敏感，且沒有出示過敏卡。



不過，研訊小組質疑張小姐提交的證詞經常使用具假設意思的「would have」字眼，有別於她作供時非常肯定病人沒有出示過敏卡，遂追問她病人沒有提供過敏卡一事是她記得，抑或事後推斷。張小姐只反覆指看到排板後勾起當時畫面，沒有明確回答。聆訊所有證人已完成作供，將在明年3月17日宣判。



蕭德華（右）今日出庭應訊。（洪戩昊攝）

病人第二次求醫服藥後 手部現紅疹 源於藥物過敏

醫委會聆訊案情指，事主葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）曾三度向蕭德華求醫，第二次求醫於2023年10月28日，她因身體不適及鼻子連日嗅到臭味而求醫，其後被診斷為鼻竇炎，獲處方阿莫西林，但在服用相關藥物後，其手部出現紅疹，至同年10月31日再度求診，發現紅疹源於藥物過敏。她其後向醫委會投訴，認為醫生得知其藥物過敏史，但仍處方致敏藥物，屬於醫療失德。

醫生展示系統截圖 反覆提「慣常做法」

本案爭議點在於病人曾否通知醫生自己的藥物敏感史，涉事醫生蕭德華曾向研訊小組提供自己使用的病人系統截圖，在頁面頂部有紅色字體的「Penicillin」。他解釋，系統有「藥物敏感」一欄，由醫生親自輸入，若得悉病人有藥物敏感，其慣常做法是在系統輸入，然後系統便會自動將其顯示在當眼位置。

蕭德華亦指，醫生和病人的關係建立在互信之上，只要對方說有藥物敏感，自己的慣常做法是會立即記下，不會再問對方索取相關紀錄。

病人葉麗紅（左一）昨日(10日)作供時提及，在2022年因新冠向西醫蕭德華求診時已告知藥物過敏史及出示過敏卡。（資料圖片/林子慰攝）

研訊小組質疑證人記得當時情況抑或事後推斷

病人葉麗紅昨日作供時提及，2022年因新冠向蕭德華求診時已告知藥物過敏史及出示過敏卡。診所護士張小姐今日作供時則說，2023年10月31日負責接待葉麗紅，當日替對方量體溫後，對方曾提及對盤尼西林敏感，於是她用紙記下相關資訊，供醫生參考。她又指，葉麗紅沒有出示過敏卡，因為若對方有出示，她會將過敏卡放進排板。

不過，由於張小姐的證詞多次使用「would have」字眼，有假設意思，研訊小組主席霍泰輝遂向她詢問為何證詞大部份內容會使用上述有推斷、假設意思的字眼，但她作供時卻非常肯定病人沒有出示過敏卡。張小姐回應說，是看到排板後才勾起當時畫面。

霍泰輝續指「如果冇發生過，梗係冇畫面」，並追問到底病人沒有出示過敏卡一事是她記得，抑或事後推斷；張小姐只重複前述答案，沒有明確回答。

聆訊所有證人已完成作供，將在明年3月17日宣判。