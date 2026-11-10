病人服藥後手部現紅疹　西醫蕭德華疑處方致敏藥　醫委會召開研訊

撰文：林子慰
出版：更新：

醫委會今日（10日）召開紀律聆訊，對阿莫西林抗生素過敏的病人葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）在2023年因鼻竇炎向西醫蕭德華求診，服用藥物後出現紅疹，方得知獲處方致敏藥物「Amoxicillin」（阿莫西林），遂向醫委會投訴蕭德華。
二人分別作為控辯雙方證人作供，葉麗紅控訴醫生得知其藥物過敏史，卻派發致敏藥物，醫生則作供時稱接症的例行步驟包括確認病人過敏史。本案爭議點在於病人是否曾告知藥物敏感史，醫委會周三（11日）繼續研訊。

蕭德華在聆訊中表示，藥物過敏造成的後果嚴重，每一位醫生必定問患者查詢相關過敏史。（林子慰攝）

涉事病人服藥後出現紅疹　再次求診才得知獲處方過敏藥物

醫委會聆訊案情指，病人葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）在2022年時，曾因新冠肺炎首次到涉事醫生蕭德華的診所求醫，其後在2023年10月28日，她再因身體不適及鼻子多日嗅到臭味，以視訊方式求醫，其後被診斷為鼻竇炎，獲處方阿莫西林抗生素。

病人服用藥物後，手部出現紅疹，同年10月31日再度向蕭德華視訊問診，發現紅疹源於藥物過敏。其後病人向醫委會投訴，認為醫生得知其藥物過敏史，但仍處方致敏藥物，屬於醫療失德。

病人葉麗紅（左一）在2023年10月28日，因身體不適及鼻子多日嗅到臭味，以視訊方式向蕭德華求醫，獲處方阿莫西林藥物，但葉麗紅對該藥物過敏。（林子慰攝）

病人稱中學以來一直隨身攜帶醫療過敏卡　列明對阿莫西林過敏

控方（即醫委會秘書處）傳召事主葉麗紅出庭作供。其證人供辭提到，早在初中期間已被其他醫生告知患有藥物過敏，因此一直隨身攜帶醫療過敏卡，當中列明對「Amoxicillin」（阿莫西林）敏感。

供辭又指，「初次歷經藥物敏感時刻骨銘心」，所以多年來每次求診時，均會主動向醫生出示醫療卡。她其後再次提到，第一次向蕭德華求診時，已告知藥物過敏史及出示過敏卡。

辯方質疑病人記憶未必真確　或未曾向醫生告知藥物過敏

辯方代表大律師質疑葉麗紅口供的可信度，認為葉麗紅的記憶未必真確，初次應診未曾向醫生告知其藥物過敏。

葉麗紅回應指，過敏卡上「Amoxicillin」的英文字過於潦草，因而未能辨認，也不知道中文意思是阿莫西林，當時或無向醫生告知阿莫西林過敏，但一定曾出示過敏症卡。

對阿莫西林抗生素過敏的病人葉麗紅（音譯）2023年時因鼻竇炎到西醫蕭德華求診，獲處方致敏藥物阿莫西林，服用後生出紅疹，向醫委會投訴蕭德華知道自己藥物過敏史卻派發致敏藥物，醫委會今日（10日）展開研訊。（資料圖片）

涉事醫生稱接症例行步驟包括確認病人過敏史

辯方其後傳召醫生蕭德華作供。他表示「藥物過敏係好嚴重嘅事」，每位醫生必定向患者查詢相關過敏史，又指接症例行步驟為先問患者姓名，確認病歷屬於患者，其後再查詢過敏史及病歷史。

蕭德華不認同患者首度到診所後便告知過敏史，指出診所的病歷排版中，其中一行專門列明是否患有藥物過敏，而葉麗紅首次病歷中標明沒有過敏，強調若知悉其藥物過敏背景，必定填下資料，惟直至當年10月31日第三次問診時，才獲知病人對藥物敏感。

是次個案研訊小組主席為霍泰輝，明日（11日）研訊繼續，將有一位在診所工作的護士作供。

林志釉任天瑜案律師　醫委會稱研是否涉利益衝突　或制訂明確指引林志釉辭醫委會助天瑜案　蔡堅醫生稱「做法恰當」指醫委會有指引衞生署感染控制處主任馬紹強衝紅燈危駕罪成沒呈報　遭醫委會警告天瑜事故｜醫委會三理由解押後研訊　天瑜爸爸質疑最後一刻改主意天瑜事故押後研訊　醫委會三理由解釋︰避免死因庭有新證據惹議等
醫務委員會
西醫