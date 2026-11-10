病人服藥後手部現紅疹　西醫蕭德華疑處方致敏藥　醫委會召開研訊

醫委會今日（10日）召開紀律聆訊，對阿莫西林抗生素過敏的病人葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）在2023年因鼻竇炎向西醫蕭德華求診，服用藥物後出現紅疹，方得知獲處方致敏藥物「Amoxicillin」（阿莫西林），遂向醫委會投訴蕭德華。

二人分別作為控辯雙方證人作供，葉麗紅控訴醫生得知其藥物過敏史，卻派發致敏藥物，醫生則作供時稱接症的例行步驟包括確認病人過敏史。本案爭議點在於病人是否曾告知藥物敏感史，醫委會周三（11日）繼續研訊。



蕭德華在聆訊中表示，藥物過敏造成的後果嚴重，每一位醫生必定問患者查詢相關過敏史。（林子慰攝）

涉事病人服藥後出現紅疹 再次求診才得知獲處方過敏藥物

醫委會聆訊案情指，病人葉麗紅（Yip Lai Hung音譯）在2022年時，曾因新冠肺炎首次到涉事醫生蕭德華的診所求醫，其後在2023年10月28日，她再因身體不適及鼻子多日嗅到臭味，以視訊方式求醫，其後被診斷為鼻竇炎，獲處方阿莫西林抗生素。

病人服用藥物後，手部出現紅疹，同年10月31日再度向蕭德華視訊問診，發現紅疹源於藥物過敏。其後病人向醫委會投訴，認為醫生得知其藥物過敏史，但仍處方致敏藥物，屬於醫療失德。

病人葉麗紅（左一）在2023年10月28日，因身體不適及鼻子多日嗅到臭味，以視訊方式向蕭德華求醫，獲處方阿莫西林藥物，但葉麗紅對該藥物過敏。（林子慰攝）

病人稱中學以來一直隨身攜帶醫療過敏卡 列明對阿莫西林過敏

控方（即醫委會秘書處）傳召事主葉麗紅出庭作供。其證人供辭提到，早在初中期間已被其他醫生告知患有藥物過敏，因此一直隨身攜帶醫療過敏卡，當中列明對「Amoxicillin」（阿莫西林）敏感。

供辭又指，「初次歷經藥物敏感時刻骨銘心」，所以多年來每次求診時，均會主動向醫生出示醫療卡。她其後再次提到，第一次向蕭德華求診時，已告知藥物過敏史及出示過敏卡。

辯方質疑病人記憶未必真確 或未曾向醫生告知藥物過敏

辯方代表大律師質疑葉麗紅口供的可信度，認為葉麗紅的記憶未必真確，初次應診未曾向醫生告知其藥物過敏。

葉麗紅回應指，過敏卡上「Amoxicillin」的英文字過於潦草，因而未能辨認，也不知道中文意思是阿莫西林，當時或無向醫生告知阿莫西林過敏，但一定曾出示過敏症卡。

對阿莫西林抗生素過敏的病人葉麗紅（音譯）2023年時因鼻竇炎到西醫蕭德華求診，獲處方致敏藥物阿莫西林，服用後生出紅疹，向醫委會投訴蕭德華知道自己藥物過敏史卻派發致敏藥物，醫委會今日（10日）展開研訊。（資料圖片）

涉事醫生稱接症例行步驟包括確認病人過敏史

辯方其後傳召醫生蕭德華作供。他表示「藥物過敏係好嚴重嘅事」，每位醫生必定向患者查詢相關過敏史，又指接症例行步驟為先問患者姓名，確認病歷屬於患者，其後再查詢過敏史及病歷史。

蕭德華不認同患者首度到診所後便告知過敏史，指出診所的病歷排版中，其中一行專門列明是否患有藥物過敏，而葉麗紅首次病歷中標明沒有過敏，強調若知悉其藥物過敏背景，必定填下資料，惟直至當年10月31日第三次問診時，才獲知病人對藥物敏感。

是次個案研訊小組主席為霍泰輝，明日（11日）研訊繼續，將有一位在診所工作的護士作供。