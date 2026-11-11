音樂老師涉約14歲女生到音樂室性交　裁4罪成後哭稱：我無做過

已婚音樂老師涉以「試校服」為名，約14歲中三女生在學校音樂室見面，並企圖與女生性交。男教師否認4罪（DCCC 1222/2025），今（11日）在區域法院被裁定全部罪成。



法官練錦鴻指，事主為誠實證人，能說出被告脫下戒指等細節，相反被告作供不實，其發出「我好鹹濕」等信息亦具挑逗意味。案件押後至12月15日求情，待索取事主創傷報告及被告背景報告。

被告聞判後痛哭大喊說：「我冇做過。」



被告TMY（36歲）共被控企圖與未成年少女發生性行為及非禮等4項罪名，指他於2023年6月13日及7月14日，在九龍黃大仙某學校507A室猥褻侵犯14歲女童X，及於7月14日於同地企圖與年齡在16歲以下的女童X非法性交，以及與或向年齡14歲的女童X作出嚴重猥褻作為。

被告TMY在區域法院被定罪後哭稱：我冇做過。(黃浩謙攝)

官信事主X說出親身經歷

練官裁決指，事主X的供詞充滿細節，只可親身經歷過才能說出，她供稱被告因其他工作遲到，將她推入儲物櫃時脫下戒指、吻她時先脫下口罩的細節並非臨時編造，並非因愛生恨而誣告。

被告稱並不喜歡X

至於被告辯解已有家室，他不喜歡X，故在訊息對X稱「我好鹹濕」為了嚇走X。練官明言不接納其說法，指被告信息具挑逗意味，並非師長對學生的正常語氣；「我好鹹濕」亦不是為人師表應有的字眼；「我要教訓你，你曳」等字句，更近乎打情罵俏。

練官指，案件涉及違反誠信及專業道德，會考慮判監，押後至12月15日求情。