板網球國際賽下周登陸GO PARK　亞運八強港將迎戰國際頂尖對手

板網球熱潮近年席捲全球，在香港亦日漸受歡迎，港隊女雙組合在2026年名古屋亞運會亦歷史性晉身八強。香港下周更將迎來歷來最高級別的國際板網球賽事「FIP Silver GO PARK Hong Kong」，吸引近300名來自世界各地的頂尖球手參戰，屆時市民可免費入場，親身感受這項新興運動的魅力。



FIP Silver GO PARK Hong Kong 有來自近30個國家及地區、近300位頂尖球手，包括多位FIP世界百強球員。

總獎金逾15萬港元 300頂尖球手雲集

板網球已成為亞運會及歐洲運動會的獎牌項目。今次「FIP Silver」銀級賽事由中國香港板式網球總會主辦，將於11月16日至22日假 GO PARK Sports 舉行。賽事總獎金超過15萬港元，並提供FIP世界排名積分，吸引了來自近30個國家及地區、近300位頂尖球手同場競技，當中包括多名FIP世界百強球員。

除了主賽事外，同場亦會舉辦「FIP Promises」青少年賽事，近150名小將參與；以及「Hong Kong Challenger」本地排名賽，讓本地球手爭奪官方排名積分。

亞運八強組合領銜 港隊主場迎戰世界列強

港隊陣容方面，剛於2026名古屋亞運會首秀即殺入女雙八強的陳曉嵐與羅易殷，將會出擊。此外，前香港女子網球「一姐」、現已轉戰板網球並代表港隊征戰亞運的陳詠悠亦會主場亮相。

FIP Silver GO PARK Hong Kong由中國香港板式網球總會及 Asia Padel Events 主辦。

結合嘉年華元素 全天候免費開放

為了向大眾推廣板網球，大會將賽事打造成「板網球狂熱嘉年華」。現場除了連場激戰，更設有星級大師班、板網球體驗、互動遊戲及美食車等豐富活動。賽事全程免費開放予公眾入場，讓市民在零距離欣賞世界級對決之餘，亦能享受一站式的娛樂體驗。