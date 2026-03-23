GO PARK FIP板網球賽｜郭基煇：為亞運做準備　推動體育旅遊經濟

香港GO PARK FIP板網球銅級賽｜香港GO PARK FIP板網球銅級賽於周日（22日）上演，逾25個國家及地區、146名頂尖球手於西沙GO PARK，上演一輪輪精彩賽事，觀眾除了可以免費入場，更有美食車、趣味攤位、運動遊戲及互動打卡區等多元體驗！



新鴻基地產執行董事郭基煇表示，賽事中不少本地選手表示能在港參加具備國際積分與水平的競賽，對他們的職業發展及技術提升大有裨益，同時能為2026亞運會做好充分準備。



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香港GO PARK FIP板網球銅級賽已於3月22日圓滿舉行。（官方圖片）

由GO PARK Sports 聯同國際板網球聯合會（FIP）榮耀呈獻的國際巡迴賽事「香港GO PARK FIP板網球銅級賽」決賽及開賽儀式已於2026年3月22日圓滿舉行，並由西班牙球手包攬男、女子組冠軍。

香港GO PARK FIP板網球銅級賽準決賽頂尖球手同場角逐。（官方圖片）

GO PARK FIP板網球賽｜市民免費參與嘉年華

「香港GO PARK FIP板網球銅級賽」是香港首個場外擊球板網球正式賽事，有超過25個國家及地區，合共146名頂尖球手參與。同場亦舉辦了香港首屆FIP青少年錦標賽，全力培育新生代板網球運動員。

觀眾除了可以免費入場觀賞賽事，場內亦舉行「板網球狂熱嘉年華」，有美食車、趣味攤位、運動遊戲及互動打卡區等多元體驗。

女子運動員羅易殷：主場作賽氣氛熱烈

羅易殷表示：「今次能在香港舉辦國際賽事，對本地運動員和整個社群而言都是難得的機遇。賽事規格在短時間內從銅級、銀級迅速邁向金級，充分反映香港對板網球的關注度與競技水平正穩步提升。我特別感謝新鴻基地產執行董事郭基煇先生的鼎力支持。這一切充分展現香港舉辦大型國際體育賽事、推動運動旅遊的專業實力。」

同場亦舉行了「板網球狂熱嘉年華」。（官方圖片）

GO PARK FIP板網球賽｜羅淑佩：板網球於港發展蓬勃

文化體育及旅遊局局長羅淑佩參與了開賽儀式，她於致詞時指出，近年見證了板網球運動在香港的蓬勃發展，而西沙GO PARK更是在各方面走在前面。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩與嘉賓及觀眾一同觀賽（官方圖片）

她亦表示，板網球已正式成為第20屆亞運會的正式比賽項目，並相信透過世界一流的板網球設施、專業的教練團隊以及眾多國際賽事的引入，將極大促進本地人才的培養。

GO PARK FIP板網球賽｜郭基煇：為2026亞運會做好充分準備

新鴻基地產執行董事郭基煇則表示，今次賽事中接近兩成為香港及內地球手，當中更有超過四成選手成功晉身資格賽，不少本地選手表示能在港參加具備國際積分與水平的競賽，對他們的職業發展及技術提升大有裨益，同時能夠為即將到來的2026亞運會做好充分準備。

他又指，今次亞運會香港有一隊男子隊、一隊女子隊，香港板網球現在才開始起步。至於其他亞洲國家，尤其是今次會來的中東、日本等等，他們打的時間長很多，雖然選手的排名也比較高，但他寄望本港運動員要記得，「路雖遠，行則將至」，凡事總要有個開始，「我們開始了第一步，最重要是盡最大努力備戰，去吸收多些經驗。包括這次的FIP，下個月又有一站FIP，十月又有兩站，讓香港及國內的選手，有主場之利，並跟國際水平的選手學習。」

新鴻基地產執行董事郭基煇致詞時表示希望引進更多高規格賽事。

郭亦提到，GO PARK Sports將於今年10月舉辦亞洲歷來最高級別的板網球賽事之一「FIP Gold Hong Kong」，期望藉此發揮板網球運動風靡全球的吸引力，持續推動體育旅遊經濟，提升香港作為國際體育盛事之都地位。

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