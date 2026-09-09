名古屋亞運｜毅志恒以名字明志　一球一拍守護家族的根｜板網球

在20米乘10米的板網球場裏，毅志恒（Aziz Khan）用板網球拍扣殺網球，發出「卜卜」聲響。網球撞向球場後方的玻璃反彈出場外，他走出球場拾起網球，「出太陽總好過落雨」，他一邊抹走額角的汗水，一邊向記者說。

正午時份的夏日陽光猶如火傘，正常人都躲到冷氣房，毅志恒與教練卻獨佔球場，把握空檔刻苦訓練。就如朋友替他起的中文名字，「毅」力、「志」氣、「恒」心，毅志恒以一席名古屋亞運板網球參賽資格，延續了父親和叔叔的生命軌跡。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運板網球｜毅志恒（Aziz Khan）。（梁鵬威攝）

毅志恒的家族上世紀從巴基斯坦來香港做生意，他在香港土生土長，從香港城市大學畢業後，工作了幾年，近年接手家族事業。他的家族也是運動世家，父親Dawood Khan曾是網球員，打過溫布頓外圍賽，叔叔Farid Khan更曾代表香港出戰1964年東京奧運男子曲棍球，其後轉戰壁球也贏得香港冠軍。

埋頭苦幹努力訓練，是毅志恒多年運動生涯的左右銘。（梁鵬威攝）

毅志恒受到父親的薰陶自小接觸網球，他在青年組曾經打出不俗戰績，更曾高踞香港雙打排名第一，但因着工作關係，他沒有選擇全職球員之路，近年也甚少到國外參賽。

所以，今次機緣巧合獲得代表香港的機會，飛到名古屋出戰亞運板網球，毅志恒想都沒想過。為了加緊備戰，毅志恒這陣子特地排開日程。訪問當天，他先在西貢訓練，緊接再往烏溪沙練另一節。

為了加緊備戰，毅志恒特地排開日程。訪問當天，他先在西貢訓練，緊接再往烏溪沙練另一節。（梁鵬威攝）

毅志恒接觸板網球，是他近年有次在練習途中看到板網球場，好奇心驅使下，嘗試了這種網球的「近親」運動。板網球與網球外形相似，重量稍輕，球拍由碳纖而成，毅志恒最初認為板網球的技術有助他的網球球技再進一步，所以多打無妨，但當他開始淡忘一些網球的細微技術，甚至獲邀進入板網球隊，練習時數愈來愈長，他知道是時候轉項了，「我現在打網球都打不到上旋」，毅志恒笑說。

「我現在打網球都打不到上旋。」毅志恒笑說。（梁鵬威攝）

毅志恒與教練卻獨佔球場，把握空檔刻苦訓練。（梁鵬威攝）

從網球轉打板網球，毅志恒形容這個決定「不算困難但也不容易」。不過板網球彷彿開啟了「第二人生」，他開始以板網球運動員身份走訪不同國家，與馬來西亞、新加坡、印尼等地的選手交流，四出征戰的生活，他甘之如飴。

「在網球的世界，球手與球手之間比較有距離，在板網球有所不同，就算大家在場上的對手，場外更容易結識朋友。每次外出比賽，能與香港隊隊友，一同披上港隊球衣，並肩作戰，是我運動生涯的新體驗。」

毅志恒近兩年不時與隊友往外國比賽。（受訪者提供）

毅志恒與拍檔盧鐵風將出戰名古屋亞運板網球男雙。（受訪者提供）

今年3月，板網球成為名古屋亞運正式競賽項目之一，將誕生男雙及女雙兩面金牌。毅志恒在香港隊亞運選拔賽脫穎而出，獲得參賽資格，將夥拍盧鐵風（Sean Lo Escoto）出戰板網球男雙。「大家都想有好成績，我更希望不斷進步。我相信，埋頭苦幹訓練，付出所有，成績自然來臨。」

除了成績，能夠首度代表香港出戰國際大型綜合運動會，在運動員生涯寫下新章，毅志恒某程度上延續了爸爸和叔叔的生命軌跡，「或許算得上是傳承吧」，毅志恒說：「我在香港土生土長。巴基斯坦是我的根，香港是我的家，披起港隊戰衣，是我的莫大榮幸。」

「大家都想有好成績，我更希望不斷進步。我相信，埋頭苦幹訓練，付出所有，成績自然來臨。」毅志恒說。（梁鵬威攝）

「我在香港土生土長。巴基斯坦是我的根，香港是我的家，披起港隊戰衣，是我的莫大榮幸。」毅志恒說。（梁鵬威攝）

場地提供：Padel+