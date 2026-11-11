灣仔錫克教廟亮藍燈變《冰雪奇緣》逾百人包圍打卡　亮燈至11.24

【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《冰雪奇緣》（FORZEN）的建築。由於這幕奪目藍燈海近日在網上熱傳，更有指今晚（11日）為最後一天亮燈，晚上約7時，吸引逾百人在錫克教廟對開圍觀及拍照打卡，包括不少帶齊專業攝影裝備的「龍友」，有人更專程從大埔區跨區來拍照，笑說：「靚過聖誕燈飾。」



灣仔錫克教廟員工向《香港01》表示，有關亮燈活動將維持至下周二（24日），並會在每晚約6時至10時亮燈。員工又形容，沒有預期到燈飾會吸引到大量市民前來打卡，對此感到「very happy」（十分高興），歡迎市民進廟內參觀。



灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，有大批市民到場圍觀拍照。（湯致遠攝）

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藍燈海似《冰雪奇緣》 吸逾百人打卡 勞動警方維持秩序

位於灣仔皇后大道中的錫克教廟，近日因為在廟宇外圍大規模掛起串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，晚上6時半亮燈後，營造出一片迷人藍色燈海，更被網民盛讚恍如迪士尼人氣動畫《冰雪奇緣》（FORZEN）的建築，成為網上熱話。

由於網上有人指今晚（11日）為最後一天亮燈，傍晚約6時、即距離亮燈半小時前，已有不少攝影愛好者到場「霸靚位」拍照，至晚上7時，前來打卡人潮愈來愈多，目測有近逾百名市民在錫克教對面的行人路上圍觀拍照。為免現場出現混亂，並提防有人為拍照衝出馬路，警方亦有到場維持秩序。

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，吸引大批市民到場圍觀打卡。（湯致遠攝）

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，有大批市民到場圍觀拍照，警方到場維持秩序。（湯致遠攝）

大埔「龍友」對藍燈海一見傾心：靚過聖誕燈飾

其中關先生在社交平台上看到灣仔錫克教廟的一片藍燈海照片，可算是「一見傾心」，專程帶備專業攝影裝備，由大埔區跨區而來拍照，他認為這片藍燈海比聖誕燈飾更「好睇」。關先生又認為香港不少節日活動缺乏宣傳，建議政府可建立網站或應用程式提供不同節日活動資訊，令更多市民可得知並親身參與。

關先生專程帶備專業攝影裝備，由大埔跨區而來拍照留念，他認為這片藍燈海比聖誕燈飾更「好睇」。（湯致遠攝）

拍攝愛好者提早一小時霸位 讚藍燈有冬日氣氛

家住九龍灣的黃先生則於下午5時半、即亮燈前一小時，已備全套專業攝影「架撐」到場霸位。他大讚藍光燈飾「好有冬日氣氛」，又指廟宇的藍光加上途徑車輛的燈光相映下「好靚」，認為日後應多辦同類型活動，供市民打卡。

黃先生大讚寺廟的藍光加上途徑車輛的燈光相映下「好靚」，以及「好有冬日氣氛」。（湯致遠攝）

灣仔街坊也打卡 冀多辦同類活動：大家都會好開心

灣仔區街坊姚太指，往年不見該廟宇有類似的裝飾，近日從家人口中得知後，今晚決定來打卡留念。姚太表示，向來有到香港不同地區與燈飾拍照打卡，希望日後可多辦同類型活動，因「大家都會好開心」。

灣仔街坊姚太希望日後可多辦同類型活動，因「大家都會好開心」。（湯致遠攝）

錫克教廟為什麼亮燈？慶祝排燈節？

錫克教廟員工Mr J Singh解釋，錫克教（Sikh）一般為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)，而印度教（Hindu）慶祝的是排燈節（Diwali），但由於兩個節日同期慶祝，而該廟宇一直有信奉不同宗教的印度人到訪，所以廟方向來是兩個節日一同慶祝，不分主次。

Mr J Singh又指，往年同期亦會掛上燈飾慶祝，但今次的燈飾數量和規模較往年更大，沒有預期到燈飾會吸引到大量市民前來打卡拍照，他對此感到「very happy」（十分高興），又表示歡迎市民進廟內參觀。

灣仔錫克教廟將亮燈至何時？

對於有不少人誤以為今晚（11日）將是最後一天亮燈，Mr J Singh澄清將一直維持至11 月24日，並會在每晚約6時至10時亮燈。

錫克教廟員工Mr J Singh沒有預期到燈飾會吸引到大量市民前來打卡拍照，但對此感到「Very Happy」（十分高興），又表示歡迎市民進廟內參觀。（張智浩攝）