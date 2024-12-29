印度為前總理辛格舉行國葬　遺體按錫克教傳統火化

印度政府為前總理辛格（Manmohan Singh）舉行隆重的葬禮，他的遺體12月28日按照錫克教傳統在新德里亞穆納河畔（Yamuna River）火化。



路透社28日報道，葬禮按照錫克教傳統舉行，辛格遺體披着印度國旗，儀仗軍車拉着鮮花裝飾的棺木穿過首都，接受印度民眾最後的敬意。遺體進入火堆之前，國旗被移開，遺體上覆蓋一塊藏紅花布。

辛格於26日逝世，享年92歲。辛格被認為是印度經濟自由化的設計師，他曾批評現任總理莫迪（Narendra Modi）的經濟政策，如廢除鈔票和引進消費稅。

2024年12月28日，印度新德里，在印度已故前總理辛格（Manmohan Singh）的送葬隊伍中，安全官員及其他人員與運載辛格靈柩的靈車同行。（Reuters）

莫迪在辛格逝世後讚揚他為國家「最傑出的領導人」之一。莫迪與總統穆爾穆（Droupadi Murmu）以及各國代表一起出席葬禮，莫迪政府已決定為辛格撥地建造紀念館。

國民大會黨（Indian National Congress）領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）陪同辛格家人乘坐卡車從新德里的黨總部出發前往火葬場，人們與國大黨領袖和成員一起向辛格致以最後的敬意。

2024年12月28日，印度政府為已故前總理辛格（Manmohan Singh）舉行國葬。圖為人們赴位於新德里的國大黨總部，向辛格的靈柩表示敬意。（Reuters）

美國、加拿大、法國、斯里蘭卡、中國和巴基斯坦等國領導人對辛格逝世表示哀悼，並強調他在國際上作出的貢獻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

