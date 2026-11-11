新冠｜防護中心：新成份疫苗生產及運送需時　不會擴展疫苗接種點

西醫工會早前指，高齡群組疫苗接種率低，近40%醫生因「手頭無針」，不會主動建議病人接種新冠疫苗。衞生署衞生防護中心今日（11日）回應指，成人的LP.8.1疫苗有效期9月初屆滿，而供12歲或以上人士使用、含新成份的新冠疫苗的生產及運送需時，第一批疫苗預計於12月運抵本港，市場會回復供應，屆時私家醫生可如常向藥廠訂購。在等待疫苗生產及運送的過渡期內，沒有成年人接種新冠疫苗的情況是正常和短暫性的。



防護中心指，政府已在全港各區設立共75個新冠疫苗接種地點，涵蓋各區的公立醫院專科門診及家庭醫學診所等，認為暫時沒有需要進一步擴展新冠疫苗接種地點。



衞生防護中心。（資料圖片）

西醫工會早前指，50歲及以上人士新冠疫苗接種率在過去12個月僅佔1.27%，反映高齡群組的疫苗接種率低。工會問卷調查顯示，有近40%醫生因「手頭無針」，不會主動建議病人接種新冠疫苗。

衞生防護中心表示，早前已公布兒童和成人的LP.8.1疫苗有效期，分別於今年7月中及9月初屆滿，而含新成分的新冠疫苗的生產及運送需時。中心自10月29日起，為6個月大至11歲兒童提供Spikevax XFG信使核糖核酸疫苗。至於供12歲或以上人士使用的新一批Spikevax XFG新冠疫苗，第一批疫苗預計於12月運抵本港，市場會回復供應，屆時私家醫生可如常向藥廠訂購。在等待疫苗生產及運送的過渡期內，沒有成年人接種新冠疫苗的情況是正常和短暫性的。

防護中心：暫沒需要擴展新冠疫苗接種地點

新冠疫苗接種地點方面，由於現時採用的信使核糖核酸新冠疫苗涉及複雜的冷鏈處理和解凍後的保存期，在便利市民、減少浪費疫苗和保障疫苗效能的前提下，政府已在全港各區設立共75個新冠疫苗接種地點，涵蓋各區的公立醫院專科門診及家庭醫學診所、私家診所、母嬰健康院等。

鑑於同時患上流感及新冠的患者會有較大可能出現嚴重併發症和死亡，中心一直建議屬於優先接種人士儘快同時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗加強劑。合資格人士均可以在現時所有的新冠疫苗接種點同時接種流感及新冠疫苗。因此，中心認為暫時沒有需要進一步擴展新冠疫苗接種地點。

疫苗接種。（資料圖片／湯致遠攝）

近四成醫生不會提醒病人接種新冠疫苗 防護中心敦促醫護主動提醒

根據西醫工會的調查顯示，近四成受訪醫生不會主動提醒病人接種新冠疫苗。中心對此表示關注，敦促醫護人員主動提醒病人適時接種新冠疫苗的重要性，即使其診所不提供疫苗接種服務，亦可向病人提供有關政府新冠疫苗接種計劃的資訊，共同守護公眾健康。

稱難計算實際疫苗接種率

中心一直鼓勵市民適時接種新冠疫苗。新冠疫苗的加強劑方面，聯合科學委員會只建議高風險組別人士需要接種，而接種時間為上一劑疫苗或感染新冠病毒至少180日後（以較後者為準），因此接種率自然會相對較低。由於不少感染新冠病毒的人士因重複感染或已接種疫苗，症狀較輕微而選擇不就醫，政府在收集和審視最新感染人數時，存有一定限制，因此未能準確計算群組的實際疫苗接種率。

中心會繼續加強宣傳和教育，透過線上線下不同渠道，提醒優先接種人士，在適用於12歲或以上人士的新冠疫苗恢復供應後，盡快接種新冠疫苗。