成人展取消｜主辦去年成立老闆做設計倉存生意　上月增三內地股東

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行，有日本AV女優稱遭拒絕入境，活動已取消。

主辦方為在2025年9月成立的「亞洲娛樂集團」，蔡偉森為唯一股東兼董事，為十間公司董事，部份業務為設計、生產及倉存的一條龍生意。記者翻查資料，「香港成人展」新聞稿最早在10月中公布，公司在公布10日後便新增三名內地股東。



香港首個大型成人展原訂於今年11月13日至15日，一連三天於香港富豪機場酒店舉行。

董事為蔡偉森 有設計、生產及倉存生意

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」主辦方為「亞洲娛樂集團有限公司」，在2025年9月設立公司，當時蔡偉森為唯一股東兼董事，辦公室在荔枝角西港都會中心。蔡偉森在港為10間公司董事，包括集設計、生產及倉存為一體的「駿佳國際企業」及「奧尼創作」等公司。

《香港01》最早在今年10月13日收到舉辦「香港成人展」的新聞稿，「亞洲娛樂集團」其後在10月23日更新股東名單，加入三名以普通話拼音的股東，包括朱興華、柯星宇及白方南。

記者今日下午約六時半以電話成功聯絡蔡偉森，蔡偉森向記者表示：「而家唔方便傾電話，我哋稍後會有公布。」記者再追問是否與女優被拒入境有關，他隨即掛線。

官方訂購平台KKday亦向已購票人士發訊息交代，因藝人團入境問題，活動會取消，訂單會安排全額退款。

日本女優大槻響在社交平台表示，已經抵達香港，但其經理人、工作人員以及同行女演員們全部無法入境,，強調團隊事前雖已辦理相關簽證，最終仍被拒絕入境。

有日本女優稱入境被拒

日本知名女優大槻響在社交平台表示，自己已經抵達香港，但其經理人、工作人員以及同行女演員全部無法入境。她於文中強調，團隊事前雖已辦理相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不返回日本。至於被拒絕入境的原因，她於帖文中表示並不知情，並強調「當然也沒有人做壞事」，更形容事件令「謎團越來越深」。

香港首個大型成人展原定於今年11月13日至15日，一連三天於香港富豪機場酒店舉行。近30位日本超人氣女優親臨現場，設有四大主題房間內的粉絲見面會、近距離交流及精彩舞台表演，現場亦設有女優限定周邊商品獨家發售。