成人展取消｜澳門去年博覽40日本女優現身　香港也曾辦成人嘉年華

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】宣傳稱是香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂周五（13日）至周日（15日）在富豪機場酒店舉行，但舉行前夕有女優於社交平台透露遭拒絕入境，主辦方今（11日）回覆《香港01》查詢確認活動取消。

香港這個成人展辦不成，但毗鄰的澳門去年9月順利舉行《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》，現場超過40位日本人氣男女優出席，包括AV界救世主高橋聖子，百萬粉絲山岸綺花等等。至於香港，有主辦方2018年在中環海濱舉辦香港首個開放公眾的成人嘉年華，四位日本AV女優當時來港表演。



2025年9月26日至28日在澳門舉行的《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》，現場超過40位日本人氣男女優出席。(資料圖片/吳子生攝)

大槻響在社交平台發文。（網上截圖）

稱同行女演員等無法入境香港 女優大槻響：嚇了一跳

日本知名女優大槻響今日在社交平台表示已經抵達香港，但其經理人、工作人員以及同行女演員們均全部無法入境。她於文中強調，團隊事前雖已辦理相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不返回日本。對於突發情況，她表示震驚，「這種事還是第一次，嚇了一跳」。

澳門去年紅粉娛樂博覽有高橋聖子、紗倉真菜等女優登場

香港首個大型成人展最終取消收場。那邊廂的澳門，去年9月26日至28日在澳門葡京人舉行的《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》，現場有超過40位日本人氣男女優出席，包括高橋聖子回歸大舞台，亦有山岸綺花、紗倉真菜、小倉由菜、松本一香等登場。

澳門博覽現場設置醫院、課室等不同場景供粉絲與女優互動

博覽現場設置多個不同場景，包括有醫院、泳池更衣室、鐵路、課室等情景房，供粉絲與女優互動。亦有提供讓女性向男優一對一互動區以及舞台活動，現場還將販售限量週邊商品，並舉辦拍賣會。相關活動，成功吸引大批男粉絲到場朝聖，各人手持「聖物」到心儀AV女優所屬房門外排隊等候互動，相反女粉絲人數就寥寥可數。

2025年9月26日至28日在澳門舉行的《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》，現場吸引大批粉絲朝聖。(資料圖片/陳順禎攝)

2018年4月香港首個開放公眾的成人嘉年華在兩個大帳篷內舉辦

至於香港，2018年4月一個周末，有主辦方在中環海濱兩個大帳篷內舉辦香港首個開放公眾的成人嘉年華。負責策展的本地公司當時接受《香港01》訪問稱，10多年來申請不同會場舉行成人嘉年華，即使表明節目合法，至當年才於香港成功舉辦，「喺場地管理者心目中覺得多一事，不如少一事。題材咁敏感，政府轄下嗰啲場我哋問都唔敢問。」

2018年香港的成人嘉年華，四位日本AV女優也來港表演。資料圖片

最終在2018年的成人嘉年華，有四位日本AV女優也來港表演，而縱使節目全在中環兩個大帳篷內舉辦，但舉行前仍有市民於網上發起要「盡心盡力」投訴場地公司，並「使他們知道很多香港市民不滿，下次不要輕易借出場地」，甚至有人表示要到場抗議。