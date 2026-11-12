消委會智能手錶｜華為Watch Fit 5性價比最高　三星電池續航力差

智能手錶及智能手環流行，已成為不少注重健康人士記錄日常運動數據的常用裝置。消委會今日（12日）公布44款智能穿戴裝置測試結果，涵蓋38款智能手錶及6款智能手環，發現個別樣本在量度運動及健康數據時出現較大誤差，且電池續航表現亦相當參差。



智能手錶中，有超過30款樣本獲4.5分高分，其中以「華為 」Watch Fit 5性價比最高，價錢最便宜，公價為1,188元。



消委會今日（12日）公布44款智能穿戴裝置測試結果，涵蓋38款智能手錶及6款智能手環。（消委會圖片）

測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，消委會刊出44款樣本結果，包括38款智能手錶及6款智能手環。是次評審涵蓋各樣本量度運動及健康數據的準確度、智能功能、電池表現、使用方便程度、應用程式、功能多元性及製造質量、網絡安全及私隱。

測試結果顯示，全部樣本在數據加密、裝置重設，以及防範中間人攻擊等項目中均表現理想，獲4.5分或5分，惟個別樣本量度運動及健康數據的誤差較大，電池續航表現亦相當參差。

消委會今日（12日）公布44款智能穿戴裝置測試結果，涵蓋38款智能手錶及6款智能手環。（資料圖片）

華為 Watch Fit 5 獲4.5分 售1,188元最便宜

38款智能手錶中共31款總評分獲得4.5分，當中最便宜的產品為「華為 」Watch Fit 5，售價為1,188元，除了應用程式較少僅取4分外，其餘項目均獲4.5分或5分滿分，表現勝過不少貴價牌子，成為性價比最高的選擇。智能手環方面，同樣是「華為」Band 11性價比最高，售價為368元，總評獲4.5分，是平價優質之選。

多款三星產品電池表現僅獲2分

消委會數據又顯示，各樣本在電池表現上存在差異，個別款式表現有待改善。多款三星產品，包括Galaxy Watch Ultra 2及Galaxy Watch 9電池表現僅獲2分，充滿電後僅能使用約1.7至2.3天，差不多每隔一天便需充電，表現較遜色。

消委會：不宜單以價格決定 按個人需求選擇型號

消委會表示，量度準確度與售價沒有必然關係，價格較高的型號不一定量得較準確。消費者選購時不宜單以價格或功能多寡作決定，而應按個人需要、使用習慣及所重視的功能，並參考相關測試表現，選擇合適型號。另外，智能手錶及智能手環以應用程式連接手機，用戶宜適時更新韌體，以加強網絡安全及保障個人私隱。