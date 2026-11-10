消委會｜40名大灣區代表赴港開會　研完善跨境消費投訴機制等議題

廣東省人大常委會通過的《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》今年10月1日起實行。由香港消委會主辦的「2026年粵港澳大灣區消費權益保障會議」，今日（10日）舉行，40名來自中國消費者協會、各城市消費者保障組織代表出席，聚焦四個議題作討論，包括研究進一步完善跨境消費投訴轉介機制、探討開展聯合測試或調查等。



由香港消委會主辦、以「承諾・對接・實現 共建大灣區安心消費圈」為主題的「2026年粵港澳大灣區消費權益保障會議」11月10日在香港舉行。（消委會提供）

由香港消委會主辦、以「承諾・對接・實現 共建大灣區安心消費圈」為主題的「2026年粵港澳大灣區消費權益保障會議」11月10日在香港舉行。（消委會提供）

香港消委會今日（10日）公布，以「承諾・對接・實現 共建大灣區安心消費圈」為主題的「2026年粵港澳大灣區消費權益保障會議」今日在港島海逸君綽酒店舉行，會議由香港消委會主辦。

會議聚焦四個議題 包括探討開展聯合測試或調查

會議主要聚焦4個議題，包括檢視與跨境消費相關的三項「灣區標準」的落實情況，並探討當前面對的挑戰及應對策略；研究進一步完善跨境消費投訴轉介機制；探討開展聯合測試或調查，推動資源協同共享；以及分享《粵港澳大灣區養老服務消費需求調查》的重點研究結果。

商務及經濟發展局副局長陳百里。（消委會提供）

商經局副局長陳百里︰大灣區需要加強區域合作 共建安全消費環境

商經局副局長陳百里致辭表示，隨着大灣區融合發展不斷深化，需要加強區域合作、支持資訊互通和標準銜接，共同構建安心、安全的消費環境。要讓廣大消費者能放心消費，除了便利的市場環境，更重要的是建立健全的消費權益保障機制，提供有力的支撐。

消委會主席陳錦榮致辭稱，會議主題體現消委會多年來推動消費者保障合作的歷程，當中「承諾」代表保障消費者權益的共同初心；「對接」展現三地積極推進規則機制「軟聯通」的務實工作；「實現」代表把合作共識轉化為實際行動的堅定決心，把協作成果轉化為消費者看得見、感受得到的保障。

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中國消費者協會亓明和︰大灣區有條件在全國率先建成跨法域、高標準的消費圈

來自北京的中國消費者協會副秘書長亓明和在致辭中表示，消費者權益保護不是區域壁壘的「圍牆」，而應是互聯互通的「橋樑」，而大灣區具有「一國兩制」的獨特優勢，三地消保組織有多年積累的合作基礎，完全有條件在全國率先建成一個跨法域、高標準的安心消費圈。

今次活動有約40位來自中國消費者協會、廣東省市場監督管理局、廣東省消費者委員會、澳門經濟及科技發展局消費者委員會及大灣區各城市消費者保障組織的代表出席。各嘉賓講者結合實際經驗，就區域消費維權合作的發展方向交換意見，消委會形容成果豐碩。