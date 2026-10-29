消委會．鑊鏟｜七成矽膠鏟含揮發物超標　$12 Daiso耐熱勝$299貨

消費者委員會今日（29日）在新一期《選擇》月刊中，公布市面上25款鑊鏟，包括12款膠鑊鏟及13款矽膠鑊鏟的測試報告，25款鑊鏟售價由12元至299元不等。測試結果發現，整體表現懸殊，部份矽膠鑊鏟樣本被驗出揮發性物質（VOM）超出內地最新標準，亦有部份樣本在耐熱方面表現較差。其中以售價55元的日本川嶋Suncraft Chinese Turner PZ-1100膠鑊鏟，獲5分評分最佳，另只售12元、最便宜的Daiso Spatulas 6452膠鑊鏟性價比最高，兩款在化學安全及耐熱方面俱佳，反而最貴299元的德國Woll 矽膠鑊鏟雖獲評分5分，但耐熱表現一般。



消費者委員會今日（29日）在新一期《選擇》月刊中，公布市面上25款鑊鏟，包括12款膠鑊鏟及13款矽膠鑊鏟的測試結果。（消費者委員會《選擇》截圖）

消委會共測試市面上25款鑊鏟，當中共有9款膠鑊鏟樣本和4款矽膠鑊鏟樣本的總評獲4.5分或以上。膠鑊鏟方面，取得總評5分的包括日本川嶋Suncraft Chinese Turner PZ-1100、Skater Hello Kitty Turner KWT1、SNF尼龍中式鑊鏟、Tefal Wok Spatula (Comfort Handle)；總評4.5分的有Suncraft Cookmerry Nylon Chinese Turner CM-107、Daiso Spatulas 6452、佳之選Select鐵銹Turner、Meyer的Wok Turner 48366-C、美居寶Meijubao 0160柄尼龍中式鑊鏟。

矽膠鑊鏟獲得總評5分的有IKEA的BESINNING Wok Spatula、意美廚Ideale Chef矽膠中式鑊鏟、Woll矽膠鑊鏟；另Brabantia Wok Turner則獲評4.5分。至於評分最低的產品包括天上野304硅膠鑊鏟、Meadows矽膠鑊鏟、木一點Mooid品雅硅膠矽膠鑊鏟、Alfeld矽膠鑊鏟、Nikken矽膠中式鑊鏟粉紅色及Balzano Silicone Utensils矽膠鑊鏟。

消費者委員會今日（29日）在新一期《選擇》月刊中，公布市面上25款鑊鏟，包括12款膠鑊鏟及13款矽膠鑊鏟的測試結果。（消費者委員會《選擇》截圖）

測試結果顯示，膠鑊鏟與矽膠鑊鏟在化學安全及物理特性上各有不同表現。在化學安全方面，12款膠鑊鏟參考內地強制性國家標準進行測試，所有樣本的重金屬鉛遷移量、初級芳香胺及塑化劑均符合標準，未有檢出超標；僅德國卡爾Carl Schmidt Sohn膠鑊鏟檢出微量己內酰胺，但仍低於標準上限。

近七成矽膠鑊鏟樣本揮發性物質含量超內地標準 天上野超標約2.6倍

至於13款矽膠鑊鏟樣本中，雖然在總遷移量及鉛遷移量均表現理想，未有檢出重金屬超標，但在揮發性物質（VOM）含量測試中，當中9款、即近七成樣本的VOM含量超出內地標準每100克0.5克的上限要求，包括Scanpan、OXO、Fackelmann、木一點Mooid、Alfeld、Nikken、Balzano、Meadows及天上野，並以天上野樣本檢出最高含量每100克1.79克、超標近2.6倍。專家指出，這些揮發性物質主要為低分子量矽氧烷聚合物，部份懷疑具有生殖毒性或對環境造成影響。

德國Woll、IKEA BESINNING矽膠鑊鏟耐熱一般 油浸測試後起泡

至於耐熱與物理性能方面，在攝氏220度的油浸耐熱測試中，部份膠及矽膠樣本均出現起泡或變形情況，包括售299元最貴的德國Woll 矽膠鑊鏟、IKEA的BESINNING Wok Spatula及Nikken矽膠中式鑊鏟，測試時出現起泡，測試後則起泡情況消失。另有部份樣本在測試後，仍然存在不同程度的起泡，甚或出現了不同程度的變形。專家提醒，當膠或矽膠鑊鏟出現起泡或變形，即代表物料已發生熱降解，消費者應立即停用，以免增加化學物遷移至食物的風險。

消費者委員會今日（29日）在新一期《選擇》月刊中，公布市面上25款鑊鏟，包括12款膠鑊鏟及13款矽膠鑊鏟的測試結果。（消費者委員會《選擇》截圖）

在眾多樣本中，以售價55元的日本川嶋Suncraft Chinese Turner PZ-1100膠鑊鏟表現最佳，另只售12元、最便宜的Daiso Spatulas 6452膠鑊鏟性價比最高，該兩款樣本在安全及耐熱方面俱表現理想。

消委會建議供應商在產品包裝上清楚標示最高耐熱溫度、適用烹調方式、物料成份及本地供應商聯絡資料，並加強品質監控。消委會同時提醒消費者，選購時應檢查表面是否平整光滑；首次使用前應以溫和洗潔精徹底清洗；烹調時避免長時間將鑊鏟置於高溫熱油中或鍋具內；若發現產品出現破損、變形或起泡，必須即時棄置。

香港海關提醒商戶，供應的消費品必須符合《消費品安全條例》規定，違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁1年，其後定罪最高可判罰款50萬元及監禁2年。

消費者委員會（消委會）。（資料圖片/潘耀昇攝）

就消委會測試結果，多個涉事品牌及代理商均有回應。SNF品牌商表示，產品符合內地標準，並認為耐熱測試偏向評估材料生命周期而非實際功能，已提交120度油浸測試報告證實沒有變形。BESINNING進口商則指手柄底部有清晰商標，消費者如不滿意可按政策到分店退換。

Scanpan與OXO製造商均向消委會提交了第三方實驗室的測試報告，證明符合相關法國或化學安全要求。Fackelmann代理商指產品設計供正常翻炒使用，持續5分鐘高溫熱油浸泡屬極端條件，並提供模擬正常230度翻炒的測試報告，證實無物理變化。

木一點分銷商指出，舊標準未將揮發性物質列為規定檢測項目，新標準實施後的新批次產品將全面符合要求，並正研究於標籤加入溫度規格。Nikken分銷商表示，一直採用美國FDA及ISO 9001標準，因測試標準差異導致結果不同，未來會確保符合內地最新標準。Balzano代理商指，產品符合美國FDA要求，耐熱測試未能反映實際合理使用情況。Meadows分銷商則表示有關型號已停產及停售，新產品開發已全面納入內地新標準要求。