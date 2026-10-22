消費者可持續消費「知行不合一」　消委會籲加強回收資訊透明度

消委會發表新一份「可持續消費追蹤研究報告」，發現本港消費者的可持續消費認知及參與程度在過去10年持續上升，但認知與實際行動之間仍存在明顯落差，尤其回收行為10年間未有改善，情況在15至24歲青年當中尤為明顯。



消委會指，便利程度、經濟效益及回收流程透明度均影響市民的實際行動，建議政府加強回收資訊透明度，以增強消費者對回收系統的信心。消委會又建議商界採用環保包裝，避免使用不必要或難以回收的包裝物料。



消委會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

消委會發表新一份「可持續消費追蹤研究報告」，指消費者的可持續消費意識及參與程度過去十年持續進步。（消委會提供）

「回收行為」未改善 廚餘回收習慣待建立

研究採用混合研究方法，街頭訪問1,007名消費者、舉行6場共30人參與的座談會，以及調查7家大型超級市場、個人護理用品連鎖店和本地網購平台商戶，並檢視全球可持續消費趨勢、本港及其他選定司法管轄區相關政策和措施的桌面研究。

研究顯示，在100分滿分的「可持續消費指數」當中，兩項主要指數均錄得升幅。「認知和態度指數」由2015年的74分升至79分；「行為和意願指數」亦由67分升至72分，反映消費者的可持續消費意識及參與程度持續進步。主要指數的八大分項指數中，「節約能源」以84分成為最高分，較2015年上升近10分；「購買行為」及「支持程度」均為79分，「廢物分類」及「節約行為」則同為78分。

不過，「回收行為」分項指數在三輪研究中均維持於63分，消委會指，消費者過去10年已逐步養成回收塑膠及金屬的習慣，但被玻璃及紙張回收率跌幅所抵銷，而廚餘回收習慣亦有待建立。

消委會發表新一份「可持續消費追蹤研究報告」，指青年及學生參與回收動機較低。（消委會提供）

青年及學生參與回收動機較低

接近三分之一受訪者屬35至54歲的「高行動群組」，他們普遍有較高教育程度、收入及職位，對可持續消費有較深理解，但工作時間較長、依賴外賣，產生較多廚餘及即棄包裝廢物。

至於15至24歲青年及學生所屬的低行動群組，消委會指，他們雖有認知和正面態度，但由於家居廢物處理多由家庭傭工或較年長家庭成員負責，參與回收的動機較低。55至69歲年長人士、無收入、低收入或失業人士，在回收行為及實踐動力方面亦得分較低。

（資料圖片）

不足一半受訪者對香港回收系統有信心

調查亦顯示，消費者普遍關注產品壽命、使用過程的環境污染及是否涉及殘害動物，分別佔87%、85%及83%，但只有35%及47%分別關注過度包裝及頻繁推出新款，反映便利性和產品吸引力有時凌駕環保考慮。

僅46%受訪者對香港回收系統成效有信心，不少人表示不了解回收物最終去向；家居空間有限、衛生考量及嫌麻煩等，也是常見障礙。56%受訪者表示賣外賣時常常或有時自備容器，年輕人比例更低，反映仍有空間建立更廣泛的「自備容器」文化。

研究又指，疫情改變了消費模式，外賣、網購、大量採購及送貨上門服務更為普及，2020至2025年間，本港網上零售銷售額增長74%，有網購習慣的市民比例較10年前增加超過一倍；即棄用品、消毒產品及包裝廢物用量亦相應上升，為可持續消費帶來新挑戰。

消委會發表新一份「可持續消費追蹤研究報告」，提出10項建議。（消委會提供）

倡政府加強回收資訊透明度 商界減不必要包裝

消委會提出10項建議，包括推行家居節約用水獎勵計劃，以「綠綠賞」積分獎勵節水成效顯著的住宅，進一步鼓勵住戶減少用水；同時鼓勵商界採用環保包裝，避免使用不必要或難以回收的包裝物料。

在回收方面，消委會建議推廣辦公場所的廢物分類及回收；另應提高回收流程的透明度，以增強消費者對回收系統的信心，例如政府可透過社交媒體及年度廢物統計報告等渠道，向公眾提供更多回收相關資訊。政府亦可提高「綠在區區」、路邊回收桶等營運數據予公眾知悉。