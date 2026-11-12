中大畢業禮｜會計系生稱感AI衝擊飯碗　護士生稱身邊有同學未獲聘

中文大學今（12日）舉行第97屆畢業禮，畢業生近年面對外勞及人工智能挑戰，就業信心或下降。會計職位常被指易被AI取代，有專業會計系畢業生稱雖也擔心，但認為最重要的是做好自己，好好利用AI資源，當別人都在使用時，自己也要學會使用。亦有護理系畢業生指，身邊有同學未能順利就業，擔心外勞來港會加劇競爭。



中大今（12日）於林蔭大道舉行第97屆畢業禮，向學生頒授頒授博士、碩士及學士學位。（方承恩攝）

中大今（12日）於林蔭大道舉行第97屆畢業禮，向學生頒授頒授博士、碩士及學士學位。（方承恩攝）

中大今（12日）於林蔭大道舉行第97屆畢業禮，向學生頒授頒授博士、碩士及學士學位。（方承恩攝）

中大畢業禮上午10時舉行，今日陽光普照，畢業生們紛紛拍照留念，將畢業帽拋向空中，告別學生身份。

馬同學表示，擔心會計類職位會被AI取代。（方承恩攝）

找工作相對以往難 笑言「社畜嘅生涯要開始啦」

專業會計系畢業生馬同學表示，畢業前已鎖定「Big 4」的職位，並成功入職，主要負責稅務類事項，認為現時要找工作的難道較以往高。她笑言，入職的時候心想「社畜嘅生涯要開始啦」，明白會計行業需不斷考牌及加班時數多，對此已有心理準備。

會計職位常被指易被AI取代，馬同學指，就職的公司有運用AI寫報告、電郵，相關職位亦正減少，對此表示擔心。但她指，AI對稅務的理解不及人類，認為最重要的是做好自己，好好利用公司提供的AI資源，當別人都在使用時，自己也要學會使用。

畢業生們拍照留念。（方承恩攝）

畢業生們拍照留念。（方承恩攝）

畢業生們拍照留念。（方承恩攝）

畢業生將畢業帽拋向空中，告別學生身份。（方承恩攝）

護理系畢業生稱有同學未有工開 憂外勞加劇競爭

護理系畢業生施同學，入職醫管局任外科病房護士。近年政府允許引入非本地培訓護士來港，她說，院內的「外勞」護士大多來自大灣區其他城市，每個病房約有1名，數量不算太多。不過，她認為，「我哋做嘅嘢上面，我哋可以做到，但係佢哋（外勞）未必真係可以好幫到手。」

本港護士畢業生早前傳出搵工難，她說，身邊有同學未能順利就業，擔心外勞來港會加劇競爭，有感情況不公。不過，醫務及衞生局局長盧寵茂早前指，全港有7.5萬個護士，其中，醫管局有3萬個護士，輸入護士只有500個，佔全港護士約0.7%，認為輸入護士影響本地就業的說法不成立。