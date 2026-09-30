護士搵工難｜畢業生：公院學習機會多盼加入　身邊5至6人未獲聘

近日護士就業問題掀起社會關注，醫管局曾言不會吸納所有畢業生，護專亦建議畢業生不要只將目光放在醫管局，可多方面投考私家醫院、社區護理、院舍等職位。



有應屆護士畢業生成功獲醫管局聘用，但留意到身邊有5至6名同學未獲聘，待業四五個月。他說，九成同屆畢業生盼加入公立醫院，因學習機會較多，病房較多奇難雜症。相反，院舍病人的病情較穩定，私立醫院則傾向聘請自家護士學校的學生。有立法會議員說，隨着護士流失減少、供應增多，競爭必然增加，建議同學放開眼界，接觸不同工種，相信也會有所得著。



醫管局指，護士招聘工作仍在進行中，並全面開放予有工作經驗的護士投考，首輪表現未如理想的應屆生亦可再次申請。



近日護士就業問題掀起社會關注，醫管局曾言不會吸納所有畢業生，護專亦建議畢業生不要只將目光放在醫管局，可多方面投考私家醫院、社區護理、院舍等職位。 (夏家朗攝）

稱九成畢業生盼入醫管局 因學習機會多

應屆護理系畢業生D（化名）形容，公立醫院所有病人都會收，有不同奇難雜症，護士學習機會較多，且公立醫院病人多，考驗護士「一眼關七」，有利累積經驗，所以九成的同屆同學也盼望加入醫管局。

談到其他出路，D認為，安老院舍的病人情況較為穩定，加上院舍對註冊護士經驗要求較高，畢業生較難獲聘；私家醫院傾向聘用自家護士學校的學生；私人看護則屬於自由職業，只有少量職缺，「WhatsApp群組一個星期得一日彈一份工作出來，但大概10秒、一分鐘內會無咗。 」

他又說，今年醫管局招聘設有面試要求，面試者需一分鐘自我介紹，並回答護理知識，有別於其師兄師姐所講的「應徵只需提交申請表作審核，毋須面試」，令他覺得今年招聘似乎較為嚴謹。

5至6名同學面試失敗 部份人特地轉行讀護士不料失業

醫管局總護理行政經理唐華根本周二（29日）接受電台訪問時提及，今年6月完成的首輪招聘中，局方接獲約3,000份畢業生申請，現已發出約2,200份聘書。D亦提到，身邊已有5至6名同學收到通知因面試失敗，未有獲聘，「每個人實習遇到的事都不一樣，有些同學被問到實習沒有見過的事......（面試）亦會根據兼職經驗問多些， 如果不是返了很多工，可能又未必懂得回答。」

他續指，護士畢業生求職確實遇困難，並指面試失敗的同學其後嘗試申請診所護士等工作，等了四五個月仍未找到工作，當中部份人年屆30，是特地轉行讀護士，不打算考慮其他職業。

對於有些評論指護士畢業生因上班地區不便而未有上任，以致護士供求錯配，D表示不認同，並舉例有同學在首三志願曾填寫到九龍及新界區醫院工作，只是最終未獲聘用。

他又說，自去年起開始質疑醫管局因削資減少聘用人手，他跟其他同學擔任兼職學護時，曾被削減更份。

近日護士就業問題掀起社會關注，醫管局曾言不會吸納所有畢業生，護專亦建議畢業生不要只將目光放在醫管局，可多方面投考私家醫院、社區護理、院舍等職位。(夏家朗攝）

（讀書）唔係包你生仔，呢份工唔係話畢業一定包你有工作，但我覺佢同其他行業唔同嘅係，畢業生搵唔到工，你係唔知點做囉。 應屆護士畢業生D（化名）

理解讀書「唔包生仔」 惟「畢業即失業」令人迷惘

D坦言，理解讀書「唔包生仔」，惟畢業後即失業不免令人迷惘，「護士沒有相近的field，只要轉行一兩年，再入護理行業是不可能的，別人不會認可你，因為臨床護理、skills全部都要靠經驗，或者做過才會熟手，如果空窗一兩年一定會不記得」。

他擔憂若然畢業生找不到護理相關工作，累積不到實戰經驗，技術會生疏，便會失去競爭力，盼有機制保障畢業生持續運用所學知識，避免技術生疏。

被問醫管局是否今年始新增面試要求，護協主席謝健強說過往一直有面試，除非兼職學護表現良好，同時其任職的聯網急需人手，才有機會直接聘用，免去面試要求；倘沒有額外職缺，便會相對嚴謹。他舉例，身處不同聯網，或離開醫管局後再入職，同樣需要面試。

圖為醫管局大樓。（資料圖片）

醫管局：正進行第二輪招聘

醫管局回覆指，今年新增面試要求的說法並不屬實，局方一如既往會為所有申請入職的應屆護理系畢業生，在正式畢業前分批安排面試，評核內容包括溝通能力、專業知識、臨床學習與實習經驗等。局方在面試後會按各申請人的評核結果，以及申請人選擇的聯網及各聯網的空缺情況等不同因素，為合適申請人編配工作崗位，並由人力資源部通知取錄結果及安排入職。

醫管局指，護士招聘工作仍在進行中，並全面開放予有工作經驗的護士投考。首輪表現未如理想的應屆生亦可再次申請。

醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

議員：流失少供應增 競爭必然增加

本地護士培訓學額10年間增加近六成至上學年約5,000個。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，隨着護士流失減少、供應增多，競爭必然增加，建議同學放開眼界，接觸不同工種，舉例在私家醫院工作也有不同事情要處理，地區康健中心亦可擔任市民的健康經理，相信這些工種能應用護理知識，亦會有所得著。

他指，難斷言所有畢業生都想加入醫管局，但明白醫管局固然有良好的訓練體系和晉升階梯，他強調護理的就業空間闊，當投身醫護工作，最重要是記住目標和初心，調整心態，避免「做唔到病房、去唔到這間醫院，就放棄」。