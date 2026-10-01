盧寵茂回應護士招聘促基於數據：不實言論礙招聘　香港須承受惡果

有本地護士畢業生呻搵工難，加上自由黨前黨魁、行政會議成員張宇人公開發表缺乏事實根據、醜化勞工訴求的「工會扮人」偏頗言論火上加油，香港護士空缺與護士需求的討論趨情緒化。



醫務衞生局日前指醫管局有超過3000個護士空缺，惹來香港護士總工會質疑，認為當局空缺名額計連同中高層職位計算。醫務衞生局局長盧寵茂今日（1日）再次就公營體系護士招聘解畫，解釋指護士招聘採用中央招聘安排，相關崗位編配不是純個人選擇，強調護士招聘考慮整體工作需要。



盧寵茂稱不希望近日有關「畢業就失業」的言論影響未來招聘，倘不實言論影響招聘，香港將來需要承受「惡果」，促請專業團體「提出的所謂指控是要基於實質數據，而不是個別個案」。



01觀點：行政會議還需要「張宇人」嗎？？？

本地護士就業問題近日備受關注。（資料圖片）

護士總工會稱新畢業護士只能任職基層職位

醫管局現時仍有約3200個護士職位空缺，並稱有持續招聘護士，惹來香港護士總工會質疑，指當局上述的空缺名額，涵蓋原本要退休的空缺，又稱新畢業護士只能任職基層職位，促請當局進一步交代基層護士職位空缺。

盧寵茂出席國慶酒會。（王海圖攝）

盧寵茂：崗位編配不是純個人選擇 要整體考慮工作需要

盧寵茂今日回應表示，護士招聘採用中央招聘安排，招聘後會提供不同崗位予護士選擇。他又指，醫管局的崗位編配不是純個人選擇，要整體考慮工作需要，包括很多病人住院、需要當夜班，未必能配合入職同事的選擇。他期望，全港醫護明白，不只有權利，亦有義務照顧好病人，這亦是人手規劃重要的要點。

盧寵茂又強調，醫管局每年招聘都會考慮人手流失而作出填滿。他續指，因應不同醫院發展，新增服務，當中床位有所提升，而過去一年招聘護士人手多出20%。他強調，隨香港人口老化對護士需求會不斷上升，護理招聘人數從沒減少。

本地護士就業問題近日備受關注。（資料圖片）

促專業團體指控要基於實質數據：「畢業就失業」不存在

盧寵茂又稱，不希望近日有關「畢業就失業」的言論，影響年青一代加入護理行業興趣，護士培訓要一段時間，倘今天不實言論，對未來招聘造成影響，香港將來需要承受「惡果」。他期望，專業團體提出「所謂指控是要基於實質數據，而不是個別個案」。他又批評，若用單一個案放大所有護理找不到工作的言論不負責任。