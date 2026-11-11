護士收生大縮水？　本學年護士學校等自資學額661個　按年跌近半

護理系畢業生就業問題近日引起關注。醫務衞生局今日（11日）回覆立法會質詢透露，近三學年涉及護士的教資會資助課程、獲政府資助的指定自資課程（SSSDP）學額數目相若，惟由醫管局和私院轄下的護士學校等提供的自資學額本學年僅661個，較上個學年1,287個跌近一半。當局在備註指，部份課程2026/27學年的學額資料尚未能提供。



局方並透露，截至今年中，非本地培訓的有限度註冊或特別註冊護士共有637個，佔註冊護士總人數約0.8%，強調公營醫療機構在招聘時一直優先聘用本地培訓人員，亦將維持有關原則。局方又指，有志投身醫療專業的人士應充分考慮自身興趣、能力和對服務患者的熱忱，而非過於側重就業數據的考量。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

護理系畢業生就業問題近日引起關注。（資料圖片）

自資護士學額按年急跌近半 當局稱部份課程未有資料

據醫務衞生局局長盧寵茂今日書面回覆立法會質詢，2024/25至2026/27共三個學年，教資會大學提供的護士課程學額維持815個；納入政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）下的自資院校課程學額則相若，分別有1865個、1881個、1851個。

至於自資界別，2024/25學年及2025/26學年則分別有1,221個、1,287個學額。惟2026/27，數字跌至661個，按年跌幅近49%。目前由醫管局轄下的護士學校、浸大持續教育學院、私家醫院護士學校等提供的課程未獲政府資助。

惟當局在備註指，若教育局未有備存院校就學科或課程的計劃學額，數字會以院校提供的實際收生人數或護士管理局提供的資料計算；部份課程2026/27學年的學額資料尚未能提供。

局方指，護士課程的年長可由兩年至五年不等，各課程學生畢業及申請註冊的年份會有所不同，又強調入學額不等於最終的人力供應數目，因為並非所有修畢醫療課程的學生選擇即時取得專業註冊。

截至今年6月底 非本地培訓護士有606個

至於非本地培訓護士，局方透露，截至今年6月30日，有限度註冊或登記護士共有606個；特別註冊或登記護士共有31個；非本地培訓護士佔本港註冊護士總人數約0.8%。

護理系畢業生就業問題近日引起關注。（資料圖片）

25/26財政年度 醫管局全職護士空缺逾3千多個

醫管局招聘情況方面，過去三個財年，醫管局聘請全職護士數目按年錄得上升，分別有2,495、2,573、3,090人。2025/26財政年度，醫管局全職護士空缺則有3,235個。

局方又指，政府現正進行新一輪醫療人力推算，政府和醫管局正系統性地匯集各醫療專業的整體服務量統計、人力分佈及本地培訓規模等資料，預計明年完成推算工作，並會按推算結果審視現行本地醫療專業人力策略。

局方續稱，由於完成專業培訓並獲得註冊需要多年時間，畢業時的實際招聘情況或與入學時的情況有所變化，提醒有志投身醫療專業的人士應充分考慮自身興趣、能力和對服務患者的熱忱，而非過於側重就業數據的考量。