蔡天鳳案｜鄺港傑稱好騰雞只聽從父指示　指鄺球把蔡天鳳放入膠箱

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(12日）在高等法院續審，首被告鄺港傑提到三父子回到龍尾村後處理蔡的情況。



鄺港傑稱，他們回到龍尾村後，他腦袋空白如「Hang機」，亦「好騰雞」，他嘗試和弟弟鄺港智對話，但其實語無倫次。他當時只是聽從父親鄺球指示搬出膠箱，又見鄺球用薄被蓋過蔡的身體，並把蔡放入膠箱，他之後按鄺球指示，與鄺球一同把載著蔡的膠箱搬入屋。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的座位：最高為鄺港智，中間為鄺球，最前面的是鄺港傑。

首被告鄺港傑稱他當時很「好騰雞」。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

從鄺球的七人車取出膠箱

鄺港傑稱，他駕車到大美督停車場與父親鄺球匯合，鄺球提議先回龍尾村，他與鄺球各自駕駛其七人車駛回龍尾村。辯方亦在庭上播放單位外閉路電視所拍到的片段。鄺港傑解釋，他落車後，按鄺球指示到鄺球那部七人車的車尾，並打開車尾門。他見到車尾有兩個膠箱「叠埋一齊」，他按鄺球指示把膠箱搬到村屋門口。

下車後的行動跟住父親的指示做

鄺港傑指，他當時沒有和鄺球討論在做什麼，其代表大律師 Trevor Beel追問是否知道下一步行動。鄺港傑指片段顯示前的15至20分鐘發生很多事，並說：「我跟住爸爸做。」

蔡遇襲後腦袋空白如同Hang機

Beel追問發生的事是甚麼意思，鄺港傑回答：「在車內發生嘅事，啫係Abby遇到襲擊嘅事。」他又再確認，即其弟鄺港智襲擊蔡天鳳的事。鄺港傑稱他當時腦袋一片空白，如同「Hang機」。

鄺港傑指父親鄺球(圖)，把蔡放入膠箱。(資料圖片)

沒有與父討論如何使用膠箱

他續指，鄺球曾進入單位脫下外套，父再出來時，指示他把膠箱放在七人車車門旁邊。他與父沒有溝通如何使用膠箱，但猜測父是想把蔡放入膠箱，再把膠箱搬入屋，然後再考慮下一步行動。他後來再次登上司機位，見鄺港智已沒有早前般崩潰，但仍然呆滯。

鄺球用被包裹蔡天鳳

鄺港傑稱，其父著他把膠箱放入車，他打開七人車中排的趟門，當時車上有3人，其視線受阻。他見到蔡躺在地下，但未能看到其容貌。由於蔡在過去半小時已沒有反應，他認為蔡已經「過咗身，死咗」。鄺港傑續指，鄺球從車內後排，取出日常讓蔡子女睡覺時用的薄被，嘗試包裹蔡。他又跟隨鄺球指示，把膠箱拿出車外。

假裝與弟對話其實語無倫次

片段續顯示，鄺港傑和其弟離開車廂，在村屋外徘徊，鄺港傑亦在講電話。鄺港傑稱，當時在致電母親李瑞香，但無人接聽。他當時亦有與鄺港智對話。但自言「好騰雞」，只是嘗試假裝聊天，但實際上語無倫次。

認為鄺港智打開車門避免看到車內情況

片段亦顯示，鄺港智一度行至兩車中間，其後又打開七人車的司機位車門。鄺港傑稱，在車內見到有物件被被鋪包裹，相信是蔡，鄺球亦著他打開趟門，他估計鄺港智當時打開司機位車門，以遮擋視線，避免看到車內的情況。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

指鄺球把蔡放入膠箱

鄺港傑指，鄺球其後將被鋪，即蔡天鳳：「瀡(音sir)咗落個膠箱入面。」又指示鄺港傑一同把箱搬入村屋，再放在大門左方。法官指，鄺曾供稱兩個膠箱「叠埋一齊」，問他搬了多少個膠箱入屋，鄺港傑說：「嗰啲箱從無分開過。」

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