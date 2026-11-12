蔡天鳳案｜蔡倒下鄺港智也呆在地上　鄺港傑稱回想應報警或召白車

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(12日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯，並提及其弟在七人車上襲擊蔡後的事情。



鄺港傑稱，蔡倒地後，他按父親鄺球建議駛往大美督，他又一邊通知母親往接蔡的女兒放學。他們抵達大美督停車場時，鄺球已到，他並曾觸摸蔡，鄺港傑認為其父想看蔡是否仍有心跳，而其弟則呆坐七人車的地上，他只見蔡頭髮披亂，後來鄺球建議先駛回龍尾村。

鄺港傑稱，現時回想起事件，認為至少應該報警或召救護車，他當時未有這樣做，因涉案的人是屋企人，故無從這方向想，若當時理智一點，不會弄致如此惡劣。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，全部均已承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，其後被發現遭肢解。（網上圖片)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

昨提到胞弟曾在車上襲擊蔡

鄺港傑昨日自辯時指，其弟鄺港智中途上車後，與蔡天鳳以海南話對話，他覺得蔡似尖聲在罵鄺港智，並疑曾說：「無X用」、「垃圾」等話，其弟最終在車上殺死了蔡天鳳。他之後致電父親鄺球，鄺球著他們先駛到大美督的停車場。

現回想應報警或召救護車

鄺港傑今指，他駕駛往大美督途中，想起蔡的女兒X仍在學校等候他們，他因此多次致電母親李瑞香往接X放學，但聯絡不上李。鄺港傑指，現時回想事件，認為自己至少應報警，或召喚救護車。他的代表大律師 Trevor Beel問他為何沒有這樣做，鄺說：「車後面嗰兩個都係屋企人，我當時無諗過呢個方向。」

Beel再問，現時如何看當時的決定，鄺港傑說：「我認為應該勇敢啲、理智啲，如果嗰時理智啲，個腦無咁空白，件事可能無咁惡劣」。

鄺港智坐在車上地下發吽哣

鄺港傑稱他們到達大美督後，鄺球已駕車到達，他把車泊在鄺球座駕旁邊，鄺球下車並從玻璃望入他與蔡及弟的七人車內。鄺球其後打開趟門，並進入車內。鄺港傑看到鄺港智坐在車內地下，正「發吽哣」。他向後望時亦看到蔡躺在地下，但當時她披頭散髮，未能看到其面容，他已不記得蔡躺在地下的姿勢，但指她當時沒有反應，亦無發出聲音。

鄺球曾觸摸蔡疑檢查是否仍有心跳

鄺港傑指鄺球有觸摸蔡，認為他嘗試檢查蔡是否仍有心跳，他則未有再向後望。由於X仍然未有人接放學，鄺港傑因此再4次致電予李瑞香。鄺球之後說：「返去屋企先。」意指其龍尾村的單位，他和鄺球遂各自開車前往村屋。

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