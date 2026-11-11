蔡天鳳案｜鄺港傑稱在咖啡室與弟相會有動作　只在談論健身話題

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），首被告鄺港傑今(11日）在高等法院繼續自辯，提到他與弟在咖啡室見面時在討論健身話題。



鄺港傑下午自辯時，解釋案發前與胞弟鄺港智在咖啡室見面的事情，他指當日其弟原本打算去健身，故帶同了一袋衣服離開住所。他與弟弟在咖啡室見面時，兩人曾作的動作，是在討論健身話題。他後來建議弟弟一同接其女兒放學，但他要買蛋撻，弟弟則稱想抽煙，故他才先回加多利山接蔡天鳳，之後才駕車到基堤道接其弟。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

女死者蔡天鳳。(Abby Choi IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

蔡帶人睇樓故各人都離開加多利山單位

鄺港傑講及案發日發生的事情，指當天蔡約了他人到加多利山單位「睇樓」，李瑞香、鄺港智也離開單位。他為打發時間，聯絡了弟弟鄺港智，並駕駛七人車往新世紀廣場會合對方。

鄺港智帶一袋衣物準備往健身

庭上播放在新世紀廣場咖啡店內的片段，鄺港傑庭上指自己到達時，鄺港智帶同一袋衣物，並表示計劃下午健身。鄺稱，兩人當時討論健身，但不記得片段中他的手勢，是指健身哪一個動作。近下午2時，蔡聯絡鄺，指已招待他人「睇樓」，著鄺港傑開車接她，然後接蔡的女兒X放學。鄺港傑當時也說服鄺港智一同接女兒放學，鄺港智答應。

鄺港智稱要抽煙而未上車同行

辯方指，鄺港智曾在停車場把物品放入七人車，鄺港傑回應指是鄺港智健身時的衣服，也就是咖啡店內他帶同的衣物。被問及為何沒有和鄺港智一同離開新世紀廣場，鄺港傑指當時約下午2點，他約了蔡約2時半左右，同時著鄺港傑先買蛋撻，讓蔡的女兒X放學後當零食。鄺港智便提議鄺港傑先買蛋撻，鄺港智則往抽煙，中途再上車。

鄺港傑遂往買蛋撻，然後開車前往加多利山接蔡，並告知蔡其弟鄺港智將會同行。其後，鄺港智在基堤道上車。

【蔡天鳳案・專頁】