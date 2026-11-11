蔡天鳳案｜鄺港傑稱在咖啡室與弟相會有動作　只在談論健身話題

撰文：朱棨新
出版：更新：

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），首被告鄺港傑今(11日）在高等法院繼續自辯，提到他與弟在咖啡室見面時在討論健身話題。

鄺港傑下午自辯時，解釋案發前與胞弟鄺港智在咖啡室見面的事情，他指當日其弟原本打算去健身，故帶同了一袋衣服離開住所。他與弟弟在咖啡室見面時，兩人曾作的動作，是在討論健身話題。他後來建議弟弟一同接其女兒放學，但他要買蛋撻，弟弟則稱想抽煙，故他才先回加多利山接蔡天鳳，之後才駕車到基堤道接其弟。

蔡天鳳案｜鄺港傑辯稱當日不知蔡會遇害　指兇手是胞弟鄺港智蔡天鳳案｜語音訊息揭蔡又名Stephy　鄺港傑指此乃蔡之別名蔡天鳳案｜指鄺球想在村屋外建圍欄　鄺港傑幫忙買索帶繩索及錘蔡天鳳案｜鄺港傑提買煲及絞肉機經過　指鄺球稱部份幫朋友舖頭買

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

女死者蔡天鳳。(Abby Choi IG)
首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)
第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

蔡帶人睇樓故各人都離開加多利山單位

鄺港傑講及案發日發生的事情，指當天蔡約了他人到加多利山單位「睇樓」，李瑞香、鄺港智也離開單位。他為打發時間，聯絡了弟弟鄺港智，並駕駛七人車往新世紀廣場會合對方。

鄺港智帶一袋衣物準備往健身

庭上播放在新世紀廣場咖啡店內的片段，鄺港傑庭上指自己到達時，鄺港智帶同一袋衣物，並表示計劃下午健身。鄺稱，兩人當時討論健身，但不記得片段中他的手勢，是指健身哪一個動作。近下午2時，蔡聯絡鄺，指已招待他人「睇樓」，著鄺港傑開車接她，然後接蔡的女兒X放學。鄺港傑當時也說服鄺港智一同接女兒放學，鄺港智答應。

鄺港智稱要抽煙而未上車同行

辯方指，鄺港智曾在停車場把物品放入七人車，鄺港傑回應指是鄺港智健身時的衣服，也就是咖啡店內他帶同的衣物。被問及為何沒有和鄺港智一同離開新世紀廣場，鄺港傑指當時約下午2點，他約了蔡約2時半左右，同時著鄺港傑先買蛋撻，讓蔡的女兒X放學後當零食。鄺港智便提議鄺港傑先買蛋撻，鄺港智則往抽煙，中途再上車。

鄺港傑遂往買蛋撻，然後開車前往加多利山接蔡，並告知蔡其弟鄺港智將會同行。其後，鄺港智在基堤道上車。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳案｜鄺港傑指弟在海南識有錢人合資　與蔡共同供養子女蔡天鳳案｜為弟照顧孩子與蔡建立出感情　鄺港傑形容與蔡親如兄妹蔡天鳳案｜鄺港傑指蔡出資兼遊說學吓嘢　他才答允經營雞蛋仔店蔡天鳳案｜蔡與夫曾在澳門輸700萬　鄺港傑指蔡曾向鄺的舅父借錢蔡天鳳案｜鄺港傑爆蔡廣州飯局離場晤前夫　不知譚方駿是否知情蔡天鳳案｜蔡發現鄺港智有女友後反應大　鄺港傑指蔡曾向子女哭訴蔡天鳳案｜鄺港傑自覺在鄺家身份較特別　較少被蔡罵並獲邀任司機蔡天鳳案｜鄺港傑指胞弟是小男人常捱蔡罵　鄺球嫌其家細想租村屋蔡天鳳案｜鄺港傑提買煲及絞肉機經過　指鄺球稱部份幫朋友舖頭買
蔡天鳳 Abby Choi
謀殺
非法處理屍體
法庭
蔡天鳳案