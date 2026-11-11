蔡天鳳案｜鄺港傑憶案發一刻的經過　指鄺港智崩哭說：唔好再鬧啦

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC198/2025），首被告鄺港傑今午（11日）在高等法院自辯時透露其弟是兇手，並透露了事發經過。



鄺港傑稱，當日駕車載蔡及其弟往接孩子放學時，在車上聽到蔡不停罵其弟，因二人用海南話交談，但他也聽到蔡講粗口，又略聽到蔡罵其弟「垃圾」及「無X用」等，他覺蔡聲音高昂，且罵得興起，突然感到椅背被撞，並聽見跌落車廂地面的撞擊聲，之後便聽到其弟崩潰地哭，其弟並說：「唔好再鬧啦……唔好再講啦……」

鄺港傑稱，他回頭望一眼，判斷蔡倒地，他亦未能思考，只能向前駛。之後他致電其父鄺球指發生嚴重的事，鄺球便著他駛往大埔一個停車場。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑指蔡天鳳當日罵其弟罵得興起。(蔡天鳳IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

七人車內黑色膠遮光和窗簾

鄺港傑稱，蔡和鄺港智分別上車後，他便開車到大埔，打算接其侄女X放學。當時蔡坐在中間一排的右邊、即司機位後方，鄺港智則坐在蔡左邊。他又補充，七人車內的乘客位有黑色膠遮光格和窗簾，而且長期關閉。

蔡與鄺港智對話會用海南話

他續指，蔡和鄺港智在車內都使用電話，其中蔡間中使用海南話，發送語音訊息。她沒有使用電話時，則會用海南話與鄺港智對話， 鄺港傑聽不懂內容。而蔡和譚開始傾談時，主要是蔡說話，鄺港智則在聆聽。蔡之後「有啲鬧呀咁嘅語氣」、「有啲指責咁嘅語氣」。

指蔡曾罵無腦及垃圾之類

鄺港傑稱，蔡當時九成說話內容，都是使用海南話，但其他說話則使用廣東話，當中夾雜粗口，鄺港傑聽到「無腦呀」、「無X用」和「垃圾」之類，鄺港智則未有回應，只是回應「哦」、「嗯」等。

指蔡罵人聲線高昂且尖銳

該七人車約於下午2時45分，駛過獅子山隧道。鄺指，蔡罵鄺港智的語氣開始有些「高昂」，而且「鬧得興起」。由於車廂狹窄，蔡罵人的聲音大，並且尖銳。辯方曾問蔡是否使用電話，鄺港傑稱：「當然無，專心咁鬧緊。」

至御龍山附近覺椅背被撞

鄺續指，七人車駛至馬場和御龍山附近時，突然間感到其椅背被撞，同時聽到「好似瀡落地下」的聲音。他庭上謂：「我聽到......我聽到細佬喊哂，好崩潰咁喊，好大聲」。鄺港傑庭上聲音哽咽，供稱鄺港智之後稱：「唔好再鬧啦」、「唔好再講啦」。

聽到鄺港智哭泣的聲立

鄺港傑指當時不知發生何事，感到驚慌，遂查問，但未獲回應。由於他當時在高速公路開車，需專心駕駛，僅好快望一望後面。他當時看不到蔡，但判斷蔡天鳳在地下，鄺港智則在蔡上方。此外，鄺港傑聽到：「好似被人摙住喉嚨嘅聲音。」他形容該聲音輕，只有一、兩下。同時， 鄺港智的哭聲也遮掩很多聲音。

當時未能思考只把車一直向前駛

鄺指，當時七人車準備要到蔡女兒X的學校，但他未能思考，七人車遂一直向前行。辯方問，鄺港智在蔡在上方多久，鄺港傑回應指約分半鐘。辯方續問，蔡當時有否發出其他聲音，鄺港傑回應指聽到「啪」的聲音，並形容是手腳撞到其坐位的聲音。他形容該聲音有一、兩下，而且「唔係好大力撞，拍到咁」。

事後致電鄺球指發生嚴重的事

鄺港傑當時繼續開車，鄺港智則在哭泣稱：「同佢溝通唔到，好似變咗另一個人，同我無對答。」他即致電父親鄺球，謂：「啱啱發生咗事，好嚴重，Alex喊緊，Abby無反應。」鄺球聽罷沉默數秒，然後指其大埔村屋前方有一個停車場，遂鄺港傑到該處等他。鄺港傑按指二開車到鄺球所述的該停車場，他事後知悉該停車場為大美督公眾停車場。

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