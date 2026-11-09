宏福苑｜樂翹樓11.26辦火警演習　居民批二次傷害　房協致歉改期

撰文：任葆穎
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大埔宏福苑發生大火將近一年，部份居民獲安置到洪水橋樂翹樓。有現時居於樂翹樓的宏福苑居民向《香港01》表示，今日（9日）收到房協信件通知，稱屋邨辦事處聯同天水圍消防局於11月26日下午2時30分舉行火警演習。該居民質疑，事件勾起居民創傷經歷，形同二次傷害。

另有同樣現居於樂翹樓的宏福苑居民今日晚上於社交平台提及此事，房協則於該發文下留言回覆，為有關安排令住戶感到不安致歉，並指會將活動改期，另作安排，稍後會再向住戶發出更新通告。

有樂翹樓居民稱今日（9日）收到房協信件通知，稱屋邨辦事處聯同天水圍消防局於11月26日下午2時30分舉行火警演習。（受訪者提供）
據樂翹樓張貼的通告，11月26日下午2時30分會舉行火警演習，並於下午3時舉行消防安全講座。（受訪者提供）

房協今年4月表示，共有570戶宏福苑居民暫住在洪水橋樂翹樓單位。有樂翹樓居民向《香港01》表示，今日（9日）收到房協信件通知，稱屋邨辦事處聯同天水圍消防局於11月26日下午2時30分舉行火警演習，及於下午3時舉行消防安全講座。

該居民質疑，事件勾起居民創傷經歷，形同二次傷害，令人感到不適，「改邊日都可以，總之唔可以揀呢個日子，仲要揀下午2點半呢個起火時間，究竟咩事？係咪故意？」

另有同樣現居於樂翹樓的宏福苑居民今日晚上於社交平台提及此事，房協則於該發文下留言回覆，為有關安排令住戶感到不安致歉，並指會將活動改期，另作安排，稍後會再向住戶發出更新通告。

樂翹樓。（房協網頁）
房協同日於社交平台發文指，就有關通告提及11月26日的安排，令住戶感到不安，房協謹此致歉，並會將活動改期，另作安排及稍後再向住戶發出更新通告。
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