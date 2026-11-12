港鐵將軍澳綫新提示燈｜橙色往寶琳　紫藍色往康城　免入「結界」

港鐵將軍澳綫列車分為前往寶琳及康城的班次，忙碌下不時有人分享搭錯線的經歷，形容入了康城站「結界」。港鐵今（12日）表示，即日開始在調景嶺站3號月台及將軍澳站1號月台試行提示燈，以協助乘客分辨目的地。當橙色燈亮起時，即代表列車前往寶琳；若紫藍色燈亮起，即代表列車前往康城站。



當橙色燈亮起時，即代表列車前往寶琳；若紫藍色燈亮起，即代表列車前往康城站。（港鐵Facebook影片截圖）

將軍澳站及調景嶺站的月台，會同時有開往寶琳和康城兩個不同終點站的列車停靠。以往不少乘客分享在未有留神的情況下搭錯列車，形容情況有如「將軍澳百慕達三角」，即本來要到寶琳，卻去了康城，在搭車前往本來目的地的時候再搭錯，陷入無限循環。

當橙色燈亮起時，即代表列車前往寶琳；若紫藍色燈亮起，即代表列車前往康城站。（港鐵Facebook影片截圖）

港鐵因應此情況，已於調景嶺站3號月台及將軍澳站1號月台加設新措施，乘客現時只需留意月台幕門上方亮起的「顏色暗號」，便知列車前往的方向。當橙色燈亮起時，即代表列車前往寶琳；若紫藍色燈亮起，即代表列車前往康城站。

即日試行 將軍澳站及調景嶺站率先裝燈

試行今日開始，首階段位置是將軍澳站 1 號月台，以及調景嶺站 3 號月台。兩個月台均同時供往寶琳及往康城的列車停靠，乘客上車前必須分辨列車前往哪一個終點站。

「寶琳康城提示燈」設於月台幕門上方，讓乘客不必單靠列車廣播或資訊顯示屏，也能憑燈光顏色分辨列車前往哪個終點站。將軍澳站及調景嶺站是將軍澳綫最多乘客需要分辨方向的車站，兩站均設有轉綫及分叉路綫，試行安排先在這兩個月台推行。

重點新聞／圖看灣仔錫克廟燈飾如FROZEN

【灣仔錫克教廟亮藍燈變《魔雪奇緣》逾百人包圍打卡 亮燈至11.24】【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。由於這幕奪目藍燈海近日在網上熱傳，吸引逾百人在錫克教廟對開圍觀及拍照打卡，包括不少帶齊專業攝影裝備的「龍友」，有人更專程從大埔區跨區來拍照，笑說：「靚過聖誕燈飾。」👉看全文