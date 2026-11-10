港鐵北環綫2034通車　總造價料達900億　獲批8幅地補貼864億

【港鐵／北環綫／北都／北部都會區】港鐵（0066）於今日（10日）宣布與運輸及物流局簽訂北環綫的第二部分項目協議，正式落實北部都會區核心鐵路基建的融資、建造、營運及維修全套安排。連同此前展開的第一部分工程，北環綫全綫造價預計合共高達約900億港元（以2025年7月價格計算），官方目標維持在2034年底前全綫通車投入商業營運。



沿用「鐵路加物業」模式 獲864億地價扣減

為配合此項龐大基建的融資需求，港鐵再度沿用標誌性的「鐵路加物業」發展模式。公告披露，政府已落實向港鐵批出位於古洞北、牛潭尾、新田及凹頭的8幅特定發展用地，合計面積達46公頃，將用作商業及住宅物業開發，以填補項目的資金差額。

值得留注的是地價補貼機制，港鐵應繳地價雖按計入鐵路效應後的市值評估，但可從中扣減高達864.3億港元的固定「下調金額」，若扣減後仍需補地價，協議亦容許港鐵將款項連息遞延至其後批次用地支付，大幅紓緩工程初期的現金流壓力。

港鐵以往沿用「鐵路加物業」發展模式。（資料圖片）

未來三年資本開支近百億 港鐵強調融資渠道充足

在資本支出規劃上，第二部分造價將攤分於未來約10年內產生。港鐵預料未來三年資本開支將顯著提速，2027年開支約11億港元，2028年增至29億港元，至2029年將達到約59億港元，三年期內預計將達到約99億港元資本支出。面對市場對其資本槓桿與派息能力的審視，港鐵強調目前現金儲備充足且融資渠道多元，有信心在現行融資架構下完全消化相關開支

串聯屯馬東鐵成環狀綫 跨境直達深圳皇崗口岸

作為橫跨新界的戰略通道，北環綫由往返錦上路至古洞的主綫，以及由新田直達深圳皇崗口岸的跨境支綫組成，完工後將串聯屯馬綫與東鐵綫構成環狀網絡，並獲列入國家《十五五規劃綱要》協同發展項目。針對深圳段工程，港鐵表示港府與深圳市政府正籌劃簽署政府間協議，港鐵亦將與深圳市政府敲定後續工程及跨境運維權責，力求打通深港軌道交通協同效應。