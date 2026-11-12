港大展聘新校長程序2028年接替卸任張翔　林天福任物色委員會主席

香港大學校長張翔今年7月27日宣布不尋求續約，2028年7月中完成10年任期後卸任。港大今日（11月12日）向全體教職員、學生及校友發電郵公布新校長聘任安排，指校務委員會於今年9月22日會議上，通過委任下一任校長的雙層物色及遴選機制。

除了成立物色委員會，同時委任一家國際獵頭公司，按已通過準則物色最優秀的合資格候選人，提交物色委員會以推薦最合適人選，供校務委員會委任。

校務委員會到今日透過傳閱方式，正式委任物色委員會的全體成員，並由身兼港大校委會成員的機管局主席林天福出任物色委員會主席。



港大校務委員會11月12日委任身兼港大校委會成員的機管局主席林天福出任物色委員會主席。（資料圖片/梁鵬威攝)

港大新任校長有兩層遴選機制。根據機制，大學將成立物色委員會，選取一間國際獵頭公司根據大學提供的條件，物色合適候選人，之後將人選推薦予遴選委員會，最終由校務委員會決定是否聘用。

根據機制，港大於今年9月23日向校務委員會委員及講座教授發出電郵邀請，提名講座教授候選人加入物色委員會。經審慎考慮有關提名後，校務委員會已於今日透過傳閱方式，正式委任物色委員會的全體成員，並由林天福先生擔任主席。

新任校長須具5要求 包括對大學在全球角色有清晰願景

港大同時公布新任校長須具備5項要求，1/下一任校長須廣受尊敬、具崇高理想與原則，能維護大學核心價值及保障大學利益；2/校長在國際上享有卓越學術地位，於教學、研究及服務方面有重大貢獻；3/具備帶領大學追求全球認可學術卓越、推動大學再上新台階的意願與承擔；4/具創新精神，對全球高等教育趨勢與發展有扎實了解；5/對大學在區域及全球的角色、承擔與未來發展有清晰願景，並致力在大學社群中營造關愛與福祉文化。

香港大學校長張翔將於2028年任滿後離任。（資料圖片）

張翔是於今年7月27日凌晨向港大成員發信，宣布定於2028年完成10年任期後，卸任香港大學校長及副校監職務。張翔在信中表示，意識到港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革，而自己作為科學家及教授，渴望重返實驗室，繼續探索重要科學問題，並透過科研對社會帶來影響。因此宣布，將於2028年十年任期結束後，卸任校長及副校監職務。