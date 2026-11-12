港大展聘新校長程序2028年接替卸任張翔 林天福任物色委員會主席
香港大學校長張翔今年7月27日宣布不尋求續約，2028年7月中完成10年任期後卸任。港大今日（11月12日）向全體教職員、學生及校友發電郵公布新校長聘任安排，指校務委員會於今年9月22日會議上，通過委任下一任校長的雙層物色及遴選機制。
除了成立物色委員會，同時委任一家國際獵頭公司，按已通過準則物色最優秀的合資格候選人，提交物色委員會以推薦最合適人選，供校務委員會委任。
校務委員會到今日透過傳閱方式，正式委任物色委員會的全體成員，並由身兼港大校委會成員的機管局主席林天福出任物色委員會主席。
港大新任校長有兩層遴選機制。根據機制，大學將成立物色委員會，選取一間國際獵頭公司根據大學提供的條件，物色合適候選人，之後將人選推薦予遴選委員會，最終由校務委員會決定是否聘用。
根據機制，港大於今年9月23日向校務委員會委員及講座教授發出電郵邀請，提名講座教授候選人加入物色委員會。經審慎考慮有關提名後，校務委員會已於今日透過傳閱方式，正式委任物色委員會的全體成員，並由林天福先生擔任主席。
新任校長須具5要求 包括對大學在全球角色有清晰願景
港大同時公布新任校長須具備5項要求，1/下一任校長須廣受尊敬、具崇高理想與原則，能維護大學核心價值及保障大學利益；2/校長在國際上享有卓越學術地位，於教學、研究及服務方面有重大貢獻；3/具備帶領大學追求全球認可學術卓越、推動大學再上新台階的意願與承擔；4/具創新精神，對全球高等教育趨勢與發展有扎實了解；5/對大學在區域及全球的角色、承擔與未來發展有清晰願景，並致力在大學社群中營造關愛與福祉文化。
張翔是於今年7月27日凌晨向港大成員發信，宣布定於2028年完成10年任期後，卸任香港大學校長及副校監職務。張翔在信中表示，意識到港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革，而自己作為科學家及教授，渴望重返實驗室，繼續探索重要科學問題，並透過科研對社會帶來影響。因此宣布，將於2028年十年任期結束後，卸任校長及副校監職務。