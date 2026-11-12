瑪麗醫院壞𨋢｜報告批建築署人員疏忽、監管失當　將啟動紀律程序

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。距事件遭傳媒揭發3個月，發展局今日（12日）向立法會發展事務委員會提交文件，批評建築署相關人員有不同程度缺失，包括見於建築署簽發完工證明書時出現疏忽、監管工作失當等，又指負責批核的人員未有做好把關，責無旁貸，已要求建築署署長根據《公務員事務規例》對涉事人員作出適當處理，署方正與公務員事務局聯絡商討啟動紀律程序的安排。



發展局認為機電署相關人員沒有明顯瀆職，惟部分人員在個案處理上未如理想，認為機電署應向相關人員發出勸誡信，而機電署需審視簽發升降機准用證的執行細節和進行改革。



今日記者再到瑪麗醫院「臨牀大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

4項目未完工照發證明書 包括升降機准用證

發展局亦指建築署簽發完工證明書時出現疏忽，包括於2024年12月，當建築署處理承建商申請完工證明書時，其項目團隊未有嚴謹地依照「作業指引」 比對「必要工程項目檢查清單」，審視過後誤以為所有必要屋宇裝備項目和測試已完成，但實際上尚有四項「作業指引」指明的必要完成項目其實仍未完工，其中一項為所有升降機必須獲發准用證，而當時28部升降機中仍有5部未獲發准用證。

建築署監管失當 未有審視承辦商有否履責

發展局續批評建築署相關人員的監管工作失當，根據記錄，早於2024年5月至12月，建築署駐工地監督人員在升降機安裝期間，已留意到不同井道出現未經授權的打鑿情況，雖然建築署有要求安保跟進，惟未有深入查找及了解簡中原因。

發展局又指，在全部升降機安裝的「驗收表格」和超過一半升降機測試的「驗收表格」中，澧信的駐工地屋宇裝備工程師均沒有簽署確認曾參與檢測工作，建築署作為第二重獨立監督，卻沒有查究澧信的工程師是否履行責任。

文件也提到，建築署在2025年2月接獲機電署通報後，在覆檢時發現全部井道均被大規模打鑿，局部位置導軌支架旁邊的鋼筋被切斷，署方只集中於檢驗井道牆身受損情況，並要求安保完成井道修補工程，其後在將升降機交付醫管局前，亦未有徹底審視井道曾經出現的偏差是否已獲糾正，及升降機的實際安裝狀況，包括導軌是否垂直、井道與升降機裝置的虛位是否足夠等。

會議只介紹新科技 沒有向建築署長報告

文件又指，建築署每月均會召開工程策劃管理處會議，由建築署副署長負責主持，建築署署長每季出席，然而，建築署團隊在2025年2月至3月發現安保和安力在未經授權下擅自打鑿井道牆身而遷就升降機安裝，並沒有向建築署署長報告事件；甚至在2025年5月建築署的高級職員論壇會議中，仍不曾提及新大樓其他升降機的問題，大部分時間只介紹新科技應用。

發展局總結指，批評建築署相關人員的工作不到位，知悉問題後未能有效跟進，錯失多個解決問題的機會，及至2025年9月起升降機出現頻繁故障仍未有深入查找其根由，倘建築署於2024年5月至12月間發現問題後，已進行全面審視和深入分析，相信到2025年內已可圓滿解決，並移交升降機予醫管局。

發展局：建築署處理有缺失 將啟動紀律程序

發展局指，建築署相關人員在個案處理上有不同程度的缺失，已要求建築署署長根據《公務員事務規例》對涉事人員作出適當處理，而建築署署長正與公務員事務局聯絡，商討啟動紀律程序的安排。

瑪麗醫院。（資料圖片）

機電署依賴文件檢閱缺跟進 但無明顯瀆職

發展局在文件又指，當機電工程署人員發現升降機L3的違規情況後，只是以文件檢閱方式覆檢其他27部獲批准用證升降機的相關審批記錄和照片，未有到現場進行實地視察覆核其他升降機，其後亦沒有向建築署了解升降機井道的檢查和執修工作，反映署方對於已發現的違規情況未作透徹的調查和跟進。

發展局強調，機電署在事件中只是負責執行法定職責，例如審批升降機種類許可、發出准用證等，但該署並不是瑪麗醫院重建第一期項目的工程代理，沒有參與整項工程的日常施工監督工作，而機電署甚至曾就該項目新建升降機發現的問題通知建築署、安保和安力，亦按醫管局要求對運作不良的升降機進行調查等。

根據機電工程署提供的記錄，他們按要求審視註冊升降機工程師簽署的測試及檢驗報告和安全證書等，但有關工作主要透過文件檢閱 (paper check)方式進行，而一直以來機電工程署均依靠註冊升降機承辦商和註冊升降機工程師以自我認證的方式執行《實務守則》。

發展局認為機電署相關人員雖有遵從《條例》的程序和要求處理准用證的工作，沒有明顯瀆職，惟部分人員在個案處理上，未有對違規情況作透徹調查和跟進，經初步諮詢公務員事務局，認為機電署應向相關人員發出勸誡信指出其須改善的地方，並在其表現評核報告作適當反映，機電署亦需審視簽發升降機准用證的執行細節和進行改革，如擴大抽查項目以及增加實地抽查。