新皇崗口岸巴士線｜城巴B14變全日　九龍區客轉乘優惠一口價$20.8

【新皇崗口岸／城巴／B14／交通攻略／交通優惠】新皇崗口岸在上月12日啟用，城巴今日（13日）公布，城巴B14皇崗專線由下周一（16日）起，正式提升為全日服務，乘客由啟德及宋皇臺站出發，最快只需約40分鐘即可直達皇崗口岸，將軍澳、慈雲山、油麻地、何文田等居民，均可以兩程合共「一口價」，以20.8元往返皇崗口岸。下文附有轉乘攻略。



新皇崗口岸已在10月12日開通。（資料圖片／夏家朗攝）

城巴皇崗專線B14將於11月16日正式提升為全日服務，九龍市區全日連接皇崗，乘客最快只需約 40分鐘可直達皇崗口岸。（城巴圖片）

B14本繁忙時段有限度服務 11.16起拓展至全日行車

城巴指，皇崗專線B14由啟德及宋皇臺站出發，最快只需約40分鐘即可直達皇崗口岸，自投入服務以來，因其直接快捷的行車路線，受到九龍區居民及旅客歡迎，因此為回應市民對全日跨境服務的需求，早前曾以試辦形式延長B14號線服務時間。

城巴最終經持續分析乘客出行模式，決定由下周一（16日）起，將試辦安排常規化，B14號線將由過往於上、下午繁忙時段提供服務，正式全面拓展至每日雙向全日服務，相信乘客日後規劃行程更有彈性。

啟德（世運道）開出的服務時間為每日早上8時至晚上9時



皇崗口岸開出的服務時間為每日上午8時至晚上11時



城巴皇崗專線B14最新服務時間安排。（城巴圖片）

九龍及將軍澳區乘客「一口價」20.8元轉乘B14號線

城巴續指，為B14提供涵蓋九龍多區的「一口價」轉乘優惠，將軍澳、九龍東及九龍中的乘客，均可以兩程合共「一口價」以20.8元的車費往返皇崗口岸。城巴會繼續密切留意 B14的營運情況及乘客需求，持續檢視服務安排。

將軍澳及九龍灣商貿區︰乘客可乘搭793號線，由將軍澳市中心、調景嶺、尚德，或經九龍灣商貿區，前往宋皇臺道轉乘；



慈雲山及黃大仙︰乘客可乘搭E23或E23A號線，前往宋皇臺道轉乘；



城巴特別為B14號線提供「一口價」轉乘優惠，涵蓋將軍澳及九龍灣商貿區的乘客。例如乘搭793號線，前往宋皇臺道轉乘B14號線，車費只需20.8元。（城巴圖片）

油麻地、何文田及土瓜灣︰乘客可乘搭20號線，由大角咀、旺角、油麻地、何文田或土瓜灣，前往啟德及宋皇臺一帶轉乘；



尖沙咀及佐敦︰乘客可在皇崗口岸乘搭B14號線，在中電總部站下車，同站免費轉乘20X 號線前往佐敦、尖沙咀及尖東。

