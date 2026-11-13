國泰航空｜兩架返港飛機因技術問題折返　倫敦航班疑起飛後遭鳥擊

國泰航空原定回港的兩個航班，因技術原因折返或轉飛其他機場，涉及東京成田機場起飛回港的CX521航班，在當地時間周三（11日）下午轉飛關西機場降落；國泰倫敦希斯路機場回港的CX252航班，疑起飛後遭鳥撞擊，在當地時間周二（10日）下午折返倫敦機場降落。

國泰航空今日（13日）向《香港01》確認消息，指已安排受影響乘客轉乘其他航班，又指工程團隊將進行仔細檢查及所需維修工作，對顧客帶來的不便深表歉意。



國泰航空周三（11日）原定回港的兩個航班，因技術原因折返或轉飛其他機場。（資料圖片）

有傳媒近日報道指，國泰航空周三（11日）原定回港的兩個航班，因技術原因折返或轉飛其他機場。國泰航空今日（13日）回應《香港01》並確認消息。

國泰東京成田回港CX521航班 當地時間下午轉飛關西機場降落

國泰航空表示，周三（11日）由東京成田機場前往香港的CX521航班，起飛後因技術原因，為審慎起見，按既定安全程序轉飛關西國際機場。涉事飛機已在當地時間周三下午7時，安全降落關西國際機場，已安排受影響的顧客轉乘另一國泰航班返港。

國泰航空指，周三（11日）由東京成田機場前往香港的CX521航班，按既定安全程序轉飛日本關西國際機場。（GettyImages）

國泰倫敦希斯路回港CX252航班 當地時間周二下午折返降落

國泰航空又指，周二（10日）從倫敦希斯路機場（London Heathrow Airport）飛往本港的CX252航班，起飛後疑遭鳥擊，為審慎起見，按既定安全程序返回倫敦希斯路機場，並在當地時間同日下午2時23分安全降落，已安排受影響的顧客，轉乘其他航班前往目的地。

國泰就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒，又指在飛機重新投入服務前，工程團隊將進行仔細檢查及所需維修工作，所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮。