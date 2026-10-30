國泰航空服務商系統遭入侵　吳傑莊籲長遠建立網絡安全防禦機制

國泰航空今日（30日）公布，接到第三方旅遊科技服務供應商Amadeus通報，指其系統遭到未授權存取，導致約5.3萬宗預訂資料外泄。立法會議員吳傑莊於社交平台回應，表示對事件高度關注，認為國泰作為國際航空所影響範圍廣泛，他們應立即審核系統，堵塞安全漏洞，且點對點迅速聯絡客戶。他又提醒市民要保持警惕，切勿隨便點擊連結及提供私人資料，長遠應建立網絡安全防禦機制。



立法會議員吳傑莊提醒市民要保持警惕，切勿隨便點擊連結及提供私人資料。（資料圖片/何柏佳攝）

涉及範圍廣 國泰應盡快聯絡受影響客戶

吳傑莊認為國泰是全球知名的航空公司，客戶群遍布世界各地，因此相信是次受影響的範圍不止是本地用戶，極有可能涉及大量國際旅客。此外，他建議國泰航空盡快對所有第三方合作夥伴的數據對接流程，進行徹底的保安審核，堵塞安全漏洞。國泰亦應該盡快告知公眾受影響客戶的情況及受損範疇，更需要以「點對點」的形式，主動聯絡受影響客戶，清楚交代個人資料泄漏的範圍與內容，並提供合適的應對方案，支援客人。

籲市民提高警覺

近日「精準詐騙」氾濫，是次的資料泄漏有可能將預訂編號、姓名、航班日期及聯絡方式等流入不法份子手中。他提醒市民提高警覺，切勿輕信來電、電郵或短信，更不要隨意點擊任何連結或提供信用卡、密碼等敏感資料。

國泰航空、機場停機坪（資料圖片／廖雁雄攝）

促建立制度與法規 主動監測解決網路威脅

他認為事後補救與提醒市民並不足夠，長遠要解決網絡安全威脅，必須從制度與法規層面入。他建議建立「網絡安全主動防護」體系，讓企業建立主動監測、威脅情報共享及即時防禦的機制。他亦推動「企業泄露賠償機制」，對未能妥善保管客人個人私隱資料的企業及機構，承擔法律及賠償風險。