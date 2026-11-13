強積金修例草案刊憲　擬引入兩級附加費機制　增僱主拖供款阻嚇力

財經事務及庫務局今日（13日）公布，《2026年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》將於11月25日提交立法會進行首讀。當中包括引入兩級制附加費機制，以提升對僱主拖欠供款的阻嚇力；積金局可向違規受託人作出處分令，加強強積金受託人的問責性；若中介人在相關強積金活動作出不當行為，積金局可採取紀律處分等。

財庫局指，在制訂相關立法建議時，已適當地納入工會、僱主團體及人力資源管理團體等不同持份者的意見，又指絕大多數僱主守法依時供款，不受有關建議影響。



《2026年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》將於11月25日提交立法會進行首讀。 。（積金局圖片）

政府今日（13日）在憲報刊登《2026年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，以優化追討拖欠強積金供款的程序及強積金監管制度。《條例草案》將於11月25日提交立法會進行首讀。

提升對僱主拖欠供款的阻嚇力 引入兩級制附加費機制

財經事務及庫務局指，為提升對僱主拖欠供款的阻嚇力，並促使僱主盡快繳清拖欠供款，《條例草案》建議引入兩級制附加費機制，即在現有5%附加費（第一級附加費）的基礎上，如僱主未有在供款日後第120日或之前，全數繳付拖欠的供款及／或現有的第一級附加費，將就拖欠款項的總額徵收劃一10%的第二級附加費。

另外積金局可向僱主發出書面通知，要求在指明的限期內（即不少於14日），提交有關僱員的有關入息資料；未有遵從的僱主將被處以定額罰款。

為提升對僱主拖欠供款的阻嚇力，並促使僱主盡快繳清拖欠供款，《條例草案》建議引入兩級制附加費機制。（積金局圖片）

加強強積金受託人的問責性 積金局可向違規受託人作出處分令

財經事務及庫務局又指，為加強強積金受託人的問責性，《條例草案》建議積金局可向違規受託人作出處分令，當中包括徵收罰款（上限為1,000萬元或受託人因違規而獲取的利潤或避免的損失的款額的3倍，以款額較大者為準）、作出公開譴責，或兩項並用。

《條例草案》將明文禁止受託人將任何罰款轉嫁予其管理的強積金計劃、計劃的成分基金或計劃成員。為提高紀律處分行動的透明度，以及加強對受託人違反規定的阻嚇力，積金局可向公眾披露其執法行動的詳情，以及在公開紀錄冊上列出有關資料供公眾查閱。

《條例草案》建議，若強積金中介人在進行「與強積金相關的活動」時作出不當行為，不論是否涉及受規管活動，積金局都可對其採取紀律處分行動。（積金局網頁截圖）

若中介人在相關強積金活動作出不當行為 積金局可紀律處分

《條例草案》亦建議，若強積金中介人在進行「與強積金相關的活動」時作出不當行為，不論是否涉及受規管活動，積金局都可對其採取紀律處分行動，藉此提高針對強積金中介人在進行「與強積金相關的活動」時作出不當行為的阻嚇力，提高行業水平及增強對計劃成員的保障。

此外，《條例草案》亦會建議一系列的措施以增加強積金投資管理的靈活性和提升風險管理。

財經事務及庫務局發言人又指，絕大多數僱主守法依時供款，並不會受有關建議影響。（資料圖片）

財庫局︰絕大多數僱主守法依時供款 不受立法建議影響

財經事務及庫務局發言人表示，優化追討拖欠供款程序的立法建議，不但有助提升積金局追討欠款的效率，更保障勞動人口的退休儲蓄，在制訂有關立法建議時，已適當地納入工會、僱主團體及人力資源管理團體等不同持份者的意見。

發言人又指，絕大多數僱主守法依時供款，並不會受有關建議影響。在優化監管制度方面，積金局會制定指引並加強解說，協助受託人和中介人進一步了解相關措施的細節。