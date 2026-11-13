雪花酥店nebu被指拖糧勞工處關注　積金局促補交近期強積金供款

全港擁有6間分店、主打雪花酥的 nebu hk 被指拖欠員工薪金。有前員工受訪稱，9月底在屯門分店上班，惟公司未按法例要求，在工資期屆滿後7日支付約1.2萬元薪金。該員工稱將事件公布至社交平台後，接觸到4至5名前員工均稱曾被拖糧。《香港01》周一（9日）向nebu hk致函查詢，截稿前未獲回覆。記者查詢後翌日，該員工稱收到部份薪酬。



積金局表示，懷疑該公司未有就近期個別月份繳交強積金供款及附加費，正積極跟進，並要求立刻補交欠款，否則會入稟法庭，為受影響員工提出民事申索。當局又指，nebu較早前一度拖欠30名員工15個月的強積金供款及附加費，涉款26萬元。勞工處稱關注情況，呼籲僱員如有被拖欠工資或僱傭權益，向處方提供資料。



T小姐表示，公司按法例公司最遲須於10月15日發放薪酬，惟她表示一直未收到，其間多次向人事部查詢，但她有感對方以不同籍口推塘。（受訪者提供）

全港擁有6間分店、主打雪花酥的 nebu hk 被指拖欠員工薪金。（nebu hk FB 截圖）

兼職曾被拖糧 人事部解釋「內部出現少少問題」

T小姐接受《香港01》訪問表示，今年9月21日開始在nebu hk上班，主要在屯門分店做兼職。由於工資期為9月9日至10月8日，按法例公司最遲須於10月15日發放薪酬，惟她表示一直未收到，其間多次向人事部查詢，但她有感對方以不同籍口推塘，屢稱「幫你追追」、「已經開始陸續出緊」。同月24日，人事部承認「公司內部出現少少問題」，正協助其跟進事件。事隔2日後她決定辭職，並向勞工處投訴，公司累計欠薪約1.2萬元。

全港擁有6間分店、主打雪花酥的 nebu hk 被指拖欠員工薪金。（nebu hk FB 截圖）

記者向公司查詢後翌日 即發七成五人工

T小姐將事件公布至社交平台後，接觸到4至5名前員工，均表示曾被拖糧，「我好不解，我返工你理應要出糧畀我，點解連呢啲咁基本嘅嘢都做唔到呢？」

《香港01》周一（9日）向nebu hk致函查詢，截稿前未獲回覆。記者曾兩度致電公司負責人，但未有接通。記者查詢後翌日，T小姐稱已收到公司約9000元薪酬，尚餘3000元未獲發放。

公司人事部曾承認「公司內部出現少少問題」。（受訪者提供）

nebu hk 網站。

勞工處：關注機構情況

勞工處回覆指，關注有關機構的情況，並呼籲僱員如有被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，處方會提供適切協助。《香港01》正向積金局查詢。

曾拖欠15個月強積金供款及附加費 涉款26萬元

積金局表示，nebu hk較早前未有為約30名員工繳交2025年5月至2026年7月約$26萬的強積金供款及附加費，經積金局介入後，該公司已補交相關欠款。

另外，積金局亦懷疑nebu hk未有就近期個別月份繳交強積金供款及附加費，正積極跟進，並要求「NEBU 雪花酥」立刻補交欠款，否則會入稟法庭，為受影響員工提出民事申索。

疑未有為員工登記強積金計劃 已成功追討部份欠款

積金局又指，最近接獲個別僱員投訴，懷疑該公司未有準時為其僱員登記參加強積金計劃及作出供款。積金局已成功追討部分欠款，現正就其餘投訴與上述調查一併跟進，以保障僱員的強積金權益。

翻查資料，nebu hk開業6年，主打香港特色手工糖果，包括雪花酥和鳥結糖等，網頁顯示全港有6個銷售點，涵蓋九龍灣、旺角、屯門、沙田和荃灣。