強積金12.21首階段「全自由行」　100萬人可轉全數權益到自選計劃

積金局指，首階段強積金「全自由行」安排將於12月21日實施，在去年5月或之後新入職或轉工的僱員，可以將現職期間僱主供款的累算權益，全數從僱主參加的強積金計劃轉移至自選的個人帳戶。



積金局主席劉麥嘉軒表示，首階段「全自由行」將涵蓋約100萬名僱員，隨着更多畢業生投身職場，受惠人數將持續增加，「積金易」平台已更新相應功能，讓僱員辦理轉移。惟她呼籲「打工仔」切忌「為轉而轉」，應衡量各項因素，仔細比較不同計劃的基金選擇、表現以及收費水平，並按人生階段、投資目標、風險承受能力等因素，審慎作出決定。



積金局主席劉麥嘉軒。（積金局提供）

首階段「全自由行」適用於去年5月1日起加入職場或曾轉職的僱員

積金局主席劉麥嘉軒今天（25日）發表網誌，指為了確保妥善和有秩序地落實新安排，「全自由行」會分兩個階段實施。今年12月實施的首階段「全自由行」，將涵蓋約100萬名於2025年5月1日或之後加入職場或曾轉職的僱員。

次階段料2027年中修例

至於次階段「全自由行」，則涉及於2025年5月1日前已開始現職的僱員。劉麥嘉軒指，由於他們的強積金僱主強制性供款部分，仍有機會用作「對沖」當日前服務年資的長期服務金或遣散費，因此需要進行額外的法例修訂，以確保符合相關法定安排的運作需要。政府預計會在2027年年中，就此向立法會提交修訂條例草案。

劉麥嘉軒並指，「積金易」已更新了系統功能，打工仔女可以在今年12月21日至31日辦理2026公曆年的轉移，亦可以在下年1月1日起辦理2027公曆年的轉移。她又提醒計劃成員，強積金屬長線投資，切忌「為轉而轉」，更不要頻繁轉移強積金。

積金局指，首階段強積金「全自由行」安排將於12月21日實施，在去年5月或之後新入職或轉工的僱員，可以將現職期間僱主供款的累算權益，全數從僱主參加的強積金計劃轉移至自選的個人帳戶。（積金局圖片）

近五年共225億元強積金透過「半自由行」轉移

積金局於2012年推出俗稱強積金「半自由行」的僱員自選安排，劉麥嘉軒指，2021年至2025年間，平均每年有45億元的強積金透過「半自由行」轉移至僱員自選的強積金計劃，較2016年至2020年平均每年42億元增長7%。截至今年9月，「半自由行」自推出以來轉移個案的總數已超過110萬宗，涉及約590億元。

根據政府早前修例，在去年5月1日或之後入職的僱員，日後可選擇在每個公曆年內一次，或在累算權益轉出的強積金計劃的管限規則容許的情況下，在每個公曆年內多於一次將現職工作的僱主強制性供款所產生的累算權益全數，從僱主參加的強積金計劃供款帳戶轉移至他們自選的強積金計劃個人帳戶。